Qué hace que María Teresa Campos y Bigote Arrocet sean irreconciliables La presentadora, que se vacunó hace unos días de coronavirus, ha respondido con dureza al humorista 'negacionista'

ABC Actualizado: 16/04/2021 11:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace una semana María Teresa Campos acudía a su centro de Salud para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Nerviosa y acompañada por su chófer Gustavo, la presentadora cumplió con los protocolos y en apenas unos minutos se marchaba más tranquila. Como ella, han sido muchos los famosos que han mostrado su apoyo a la vacunación. Esperanza Aguirre, Norma Duval o José Coronado son algunos de ellos. Por el contrario hay quienes no lo tienen tan claro y se muestran 'negacionistas' como Edmundo Arrocet. El que fuera pareja de María Teresa Campos ha dicho que «me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando. ...Las tengo odio. No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!».

Bigote Arrocet, como es conocido en España, habría tenido hace años una mala experiencia con una vacuna que le provocó una fuerte reacción «yo tenía 50 años y no me había vacunado nunca... Me puse una vacuna a las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana tenía 41 grados de fiebre. Tres días estuve así. Me quería tirar por el balcón... . Yo prefiero morirme» relataba a un micrófono abierto.

Las palabras de Arrocet han causado una brecha aún mayor con la que fuera su pareja María Teresa Campos. Preguntada telefónicamente en el programa 'Sálvame' la presentadora se sorprendía asegurando «Yo estoy en contra de todas estas gilipolleces. Pero contra eso sí estoy.... Espero que no sea de estos que salen a la calle a contagiar a todo el mundo... Las vacunas han existido siempre. Hay que hacerlo todos. Es el principio del fin si lo hacemos todos» y añadía «hace años que no veo a este señor, ni quiero, así que déjalo tranquilo que no se ponga la vacuna y que haga lo que quiera», respondía tajante la periodista.