La Guardia Civil se persona en Cantora en busca de Isabel Pantoja La tonadillera ha sido demandada por una admiradora que le prestó dinero poco antes de entrar en la cárcel

ABC Madrid Actualizado: 17/05/2021 19:53h

Fue en 2014, poco antes de que Isabel Pantoja entrase en prisión, cuando una de sus mayores admiradoras y amigas prestó dinero a la tonadillera para hacer frente al pago de la responsabilidad civil que le exigió la Justicia por el delito de blanqueo de capital.

Siete años después, la cantante todavía no ha saldado la deuda con la que fuera una de sus grandes defensoras y confidentes, Loli 'la quiosquera' y ahora la sevillana ha decidido recurrir a la justicia para conseguir recuperar su dinero. Según informa 'El economista', Loli hizo a la cantante, primero, una transferencia de 76.000 euros y, más tarde, otra de 10.000 euros.

Hace tan solo unos días, dos agentes de la Guardia Civil se presentaron en la finca de Cantora para entregar en mano una notificación judicial, ya que no responde a las demás presentadas por 'la quiosquera' desde el pasado 30 de diciembre. Tal y como asegura el medio citado anteriormente, el acto se aplazaba al 27 de abril. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a la vivienda, la cantante no se encontraba allí pues había viajado a Madrid para continuar con la grabación de 'Top Star', el 'talent show' en el que Pantoja participa como jurado junto a Risto Mejide y Danna Paola. «Un dinero ahorrado día a día durante más de 40 años de trabajo sin apenas descanso y hasta las tantas de la noche. Necesita ese dinero porque ella no puede ya casi moverse y podría pagar a una persona que le ayudara. Isabel Pantoja no se lo devuelve y ya son siete años de espera. Lo necesita y, además, es suyo», reveló uno de los amigos de la sevillana en un programa de Telecinco.

Fotografía de archivo de Isabel Pantoja en el programa de televisión 'Top Star', donde trabaja como jurado - Gtres

La tonadillera está pasando por una de sus peores épocas en lo personal, pues también mantiene varios frentes abiertos desde el polémico y mediático distanciamiento con su hijo, Kiko Rivera, por la herencia de su padre, Paquirri.