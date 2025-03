El gran secreto de Jada Pinkett: «Nunca quise casarme con Will Smith»

La gala de los Oscar de este año -celebrada el pasado domingo 27 de marzo- hicieron historia después de la agresión de Will Smith a Chris Rock cuando el humorista bromeó sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett . Desde entonces, el matrimonio se ha convertido en el centro de todas las miradas y su relación está bajo la lupa de espectadores y medios de comunicación.

Con constantes rumores sobre sus desavenencias, la actriz avivó la polémica al asegurar que «desearía que no» hubiera tenido ese contacto físico con el comediante, pues ella «no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí», tal y como aseguró una fuente en exclusiva a 'Us Weekly'.

Unas declaraciones que han recordado a la polémica entrevista que la intérprete concedió en el año 2018 para el programa Red Table Talk en la que se sinceró sobre su relación con el protagonista de 'Soy Leyenda'. En ella, confesaba que el día de su boda llegó llorando al altar porque no quería casarse con el actor, pero su familia le había presionado mucho porque estaba embarazada de su primer hijo: «Mi madre no para decirme que tenía que casarme. Yo por aquel entonces me sentía bajo mucha presión. Era una actriz joven embarazada, no sabía qué hacer. Bueno, sí, sabía que no quería casarme», contó.

La familia Smith Gtres

Por su parte, Adrienne Banfield-Norris , la madre de Smith, añadió que «sí, recuerdo tener un fuerte deseo de que ustedes se casaran y que tú estabas enferma, no cooperabas en nada», aunque «no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio». Al contrario que Will Smith, quien siempre soñó con casarse : «Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia».