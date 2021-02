La foto semidesnuda de la ex de Froilán que le ha hecho romper en llanto Esta semana, la joven ha visto la cara más oscura de ser personaje público en redes sociales

Después de seis años de relación intermitente, Mar Torres (22 años) y Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón (22) en abril del año pasado pusieron fin a una relación que comenzó en el internado episcopal Sagrada Familia de Sigüenza en 2014. Así lo contó la propia Mar Torres en una jugosa entrevista con la revista «¡Hola!» en la que explicó los motivos de la ruptura.

Desde entonces, la que fuera novia del hijo primogénito de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha logrado encontrar su hueco en las redes sociales y a día de hoy brilla con luz propia -con cerca de 45.000 seguidores- como influencer de moda y belleza. La joven ya se ha dejado ver por los ‘front row’ de algunos de los desfiles más prestigiosos de nuestro país. A través de su perfil en Instagram, Mar Torres comparte con sus seguidores trucos de maquillaje, tratamientos estéticos, restaurantes favoritos de la capital, rutina de entrenamiento y todo tipo de planes que hace con sus amigas.

Instagram

Esta semana, la joven ha visto la cara más oscura de ser personaje público en redes sociales. Después de publicar una imagen en la que aparece sugerente en ropa interior, la ex de Froilán recibía una oleada de insultos y críticas que le han afectado psicológicamente. A través de los 'stories' de su cuenta, Mar ha estallado y sin poder contener el llanto ha desvelado que a raíz de la fotografía ha recibido «mensajes muy duros de personas muy cercanas a mí, familiares, por mi foto en ropa interior. No lo veo nada mal». No entiende porqué «tengo que estar recibiendo mensajes de eres una prostituta, una barbaridad de cosas, de no sabes como llamar la atención...», y « pido que haya respeto y que todo el mundo pueda hacer lo que le da la gana con su vida y con su cuerpo hoy en día. No entiendo por qué hay que machacar a la gente de esta manera», asegurando que «todos tenemos corazón y cabeza y todo esto es muy fuerte».

Además ha confesado que esta «no es la primera vez que me pasa, lo sufro de mucha gente». Por ello, Torres ha pedido un cambio de actitud. «Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo ni hago daño a nadie. Solamente pido, hacéis mucho daño a la gente y aunque todo parezca bonito en Instagram os juro que no lo es», ha zanjado.