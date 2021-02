Fibromialgia, una enfermedad crónica y sin cura En España la puede padecer, en diferentes grados, hasta un 3% de la población

Este jueves Andrea Levy hacía público que padece fibromialgia ¿En qué consiste exactamente? Contesta a la pregunta el doctor David Saldaña, jefe de cirugía torácica del hospital Vithas Madrid.

Es una enfermedad reumatológica en la que los pacientes tiene un dolor generalizado, sobre todo en los músculos y tendones aunque puede presentarse también en otras zonas. Dicho dolor es crónico y ha de durar más de tres meses. Según estudios se estima que en España la puede padecer, en diferentes grados, hasta un 3% de la población. Es por consiguiente la causa más frecuente de dolor musculo-esquelético. Se ha comprobado que es más habitual en edades medias de la vida aunque puede ocurrir a cualquier edad y es más frecuente en mujeres que en hombres.

La causa de esta enfermedad es desconocida y hay diferentes teorías para tratar de explicarla. Podría existir un determinado desequilibrio de neurotransmisores del sistema nervioso produciendo una serie de alteraciones que podrían explicar los síntomas y el dolor generalizado se produciría como consecuencia de una alteración en las vías nerviosas relacionadas con el control del este. También podrían existir alteraciones inmunológicas o una mala regulación de la temperatura corporal con cambios en la circulación sanguínea a nivel de músculos y tendones que podría explicar parte de la sintomatología.

Los síntomas más comunes son: dolores musculares difusos en diferentes partes del cuerpo que pueden desencadenarse por estímulos no dolorosos, como por ejemplo presionar levemente un músculo, dolor más intenso de lo que cabría esperar para el estímulo y que persista más tiempo de lo normal, cansancio que puede aparecer con esfuerzos leves o sin ningún esfuerzo y que no desaparece después de descansar, también puede existir rigidez, contracturas o calambres musculares, temblores, movimientos involuntarios o bloqueos de movimientos. También se pueden producir trastornos del sueño, alteraciones de la memoria o el lenguaje. La ansiedad y la depresión se asocian con frecuencia a esta enfermedad, no se sabe bien si como causa o como consecuencia de esta. Puede haber otros muchos síntomas asociados a los anteriores.

¿Cómo se realiza el diagnóstico? Este se realiza por el médico especialista y es fundamentalmente clínico, basado en el conjunto de signos y síntomas que presenta el paciente y en la exploración detectando una serie de puntos dolorosos a la presión distribuidos por el cuerpo. No existe en la actualidad ninguna prueba radiológica o analítica para confirmar la enfermedad, pero deberán de realizarse para descartar otras enfermedades como el lupus o el hipotiroidismo, por ejemplo. Una vez realizado el diagnóstico la enfermedad se clasifica en diferentes tipos de acuerdo a los síntomas asociados.

No existen medidas de prevención que se puedan adoptar, ya que se desconocen las causas de la enfermedad. En cuanto al tratamiento es fundamentalmente de tipo sintomático y va dirigido a mejorar los síntomas, ya que no existe cura conocida. Está basado en tratamiento con fármacos para paliar el dolor, la depresión , la fatiga, etc., tratamiento psicológico buscando una actitud vital positiva además del control del dolor y rehabilitación que puede incluir la práctica deportiva como la natación o la hidroterapia. El objetivo del todo lo anterior será mejorar los síntomas y aumentar la calidad de vida y autonomía de los pacientes.

Vida laboral

La fibromialgia es una enfermedad crónica, por lo tanto, se mantendrá a lo largo de toda la vida con altibajos dependiendo del mejor o peor control de la sintomatología. En la actualidad un gran número de pacientes llevan una vida normal, sobre todo aquellos con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. No obstante puede ser una enfermedad muy discapacitante e incluso puede interferir en el ámbito laboral y obligar a abandonar el trabajo o solicitar algún grado de incapacidad en un elevado porcentaje de personas que la padecen.

Hay veces que la fibromialgia se ha asociado, en algunos casos, a exageración de síntomas o simulación de discapacidad. Existen estudios, instrumentos y protocolos diseñados para la detección de este tipo de simulaciones ya que se trata de una enfermedad muy severa y no deben pagar “justos por pecadores”. En esta enfermedad, más que en otras, es fundamental acompañar y escuchar a los que la padecen, explicarles y hacerles entender que con ayuda de los profesionales, familia, amigos y su propia motivación pueden mejorar su estado y recuperar la salud y las ganas de vivir.