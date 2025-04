Fernando Primo de Rivera, el discreto asesor financiero que negociará la exhumación de su tío abuelo «El Gobierno no nos ha contactado y de momento, no hemos decidido nada», aseguran fuentes de la famila

Viven alejados del foco, volcados en sus profesiones e instalados en una apacible tranquilidad a la que no están dispuestos a renunciar. No obstante, la actualidad les empuja al primer plano de forma involuntaria. La familia Primo de Rivera ha recibido esta semana numerosas llamadas tras aprobarse el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, a través de la cual el Gobierno prevé la exhumación de los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera para que dejen de estar situados en un «lugar preponderante» en el Valle de los Caídos.

«El Gobierno no nos ha contactado, no sabemos más que lo que se dijo en la rueda de prensa. No sabemos nada y de momento no hemos tomado ninguna postura o decisión. Llevan con esto ya tres años. Fernando, el mayor (de los nueve hijos que tuvieron Miguel Primo de Rivera y Urquijo -nieto del dictador Miguel Primo de Rivera y sobrino de José Antonio- y María Oriol de Bustamante ), será el que va a liderar el tema. Nosotros estamos orgullosos de nuestra familia», asegura una fuente del clan a ABC, quien matiza que Fernando es un hombre muy discreto, alérgico a los medios.

Cosme Primo de Rivera

Tras la muerte de su padre Miguel en 2018, Fernando solicitó la sucesión del ducado de Primo de Rivera que Francisco Franco concedió póstumamente a José Antonio. El 28 de septiembre de 2020, el BOE publicababa la orden del Ministerio de Justicia que se lo concedía. Ahora el interrogante es cuánto tiempo podrá ostentarlo después de que el Gobierno haya dado el pistoletazo de salida a una Ley que pretende suprimir los títulos franquistas .

Fernando inició su carrera en el mundo de la gestión fondos de inversión como director general de The Chase Manhattan Bank ahorro SGIIC en la década de los noventa y posteriormente trabajó 20 años en Renta 4. Actualmente, asesora tres vehículos gestionados por esta última entidad, entre los que destaca el fondo de inversión Bluenote Global Equity FI, asesorado desde octubre 2014 y que acumula una rentabilidad del 45% desde su creación.

Nueve hermanos

El relaciones públicas Michi Primo de Rivera

Además de Fernando, Miguel y María tuvieron otros ocho hijos. Pelayo, conde del Castillo de la Mota, guarda una gran amistad con el Rey. De hecho, Don Felipe y la Infanta Cristina acudieron a su boda con Inés Entrecanales en 2013. Pelayo atesora una larga carrera como inversor. Hasta 2019, era uno de los directivos de la firma textil para niños Gocco Confec. Actualmente, participa de Kefrev y en Livorno Inversiones.

El tercero, Michi, es el rostro más conocido de la familia. Gran exponente de las relaciones públicas, trabaja en la agencia RPA Marketing y Comunicación, y fue tertuliano del programa de Ana Rosa Quintana . Además, como gran amante de su tierra natal, es el presidente de Jerezanos de la Diáspora.

Libro sobre su familia

La periodista Rocío Primo de Rivera

La siguiente es Rocío, periodista, escritora, historiadora y miembro de la plantilla de este periódico durante varios años en la sección de Internacional. En 2003 publicó e l libro ‘Los Primo de Rivera: historia de una familia’.

Los cinco pequeños son Bosco, María, Cosme, Damián e Inés. Cosme, casado con la periodista de belleza Ximena García de Lago, es conocido por ser asiduo participante del maratón de Nueva York, a través de la ONG 11q, que fundó para luchar contra las enfermedades raras, ya que una hija suya padece síndrome de Jacobsen. Cosme acaba de fichar como director de estrategia de clientes en Digi, una de las compañías con mayor crecimiento en el mercado de las telecomunicaciones.

En la generación actual de los Primo de Rivera, también figuran los cuatro hijos de Fernanda -hermana de Miguel Primo de Rivera y Urquijo- y Juan Manuel Sainz de Vicuña y Soriano.