Mia Farrow se defiende de los rumores sobre la muerte de tres de sus catorce hijos

Lo malo de reabrir una herida es que uno nunca sabe lo que puede encontrar bajo la cicatriz mal curada. Cuando Mia Farrow (76 años) aceptó la oferta de su hijo Ronan para protagonizar un documental sobre su ex, Woody Allen, en el que volvía a acusarle de toda suerte de abusos que nunca pudieron ser demostrados en un juicio, la actriz calculó mal las consecuencias de colocarse, una vez más, en la diana de todo tipo de especulaciones y conspiraciones.

La protagonista de ‘La semilla del diablo’ ha tenido que publicar un comunicado para defenderse de ‘rumores despiadados’ que insinúan que algo sospechoso se produjo en la muerte de tres de sus catorce hijos. «Mi familia lo es todo para mí», ha recalcado: «Yo elegí una carrera que me colocó en el ámbito público, pero casi todos mis hijos han optado por mantener una vida muy privada. Respeto sus deseos, por eso soy tan selectiva en mis publicaciones en redes sociales». Decidida a cortar por lo sano cualquier sospecha, ha aclarado las tres tragedias que sacudieron a su familia.

Tam, de origen vietnamita, tenía 17 años, era ciega y padecía migrañas terribles y una enfermedad cardíaca. « Falleció de una sobredosis accidental», aclaraba la madre adoptiva en el año 2000. Pero su hermano Moses publicó en su blog que Tam se suicidó tras una disputa con Mia Farrow: «La sobredosis no fue accidental».

En 2016, su hermano Thaddeus moría a los 27 años en lo que se dijo fue fatal accidente de tráfico. Había sido testigo de aquella pelea entre madre e hija, así que Moses nunca pudo demostrar su teoría. Lo que sí se confirmó después es que, en realidad, Thaddeus se había pegado un tiro dentro de su coche tras una decepción amorosa que no pudo superar.

La tercera pérdida fue la de Lark, en 2008, víctima de VIH. Tenía 35 años y era, según su hermana Soon-Yi, actual de esposa de Woody Allen, ‘la criada de la casa.’ Lo que se cuestiona ahora no es tanto la causa de su muerte como la relación con su madre, a la que hacía todos los recados y se encargaba, según su hermana mayor, de las tareas del hogar.

Para Mia, «cualquier especulación sobre sus muertes es deshonrar sus vidas y las vidas de sus hijos y seres queridos». La actriz, que puso en marcha un ventilador para esparcir toda suerte de acusaciones contra su ex, se ha visto ahora salpicada por su propio pasado familiar. «Aunque hemos conocido el dolor, nuestras vidas están llenas de amor y alegría», ha insistido en un comunicado que no ha logrado apagar los rumores. ¿Y si el hogar de Mia Farrow no era el paraíso que ella decía tener?