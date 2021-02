Así fue la extravagante pedida de mano de Paris Hilton A diferencia de su última propuesta de matrimonio, que fue en una estación de esquí en Aspen, esta vez ha sido en una playa

La heredera del imperio hotelero Hilton parece que ha encontrado la estabilidad y felicidad que llevaba tiempo buscando en el atractivo empresario Carter Reum. La pareja lleva junta desde principios de 2020 y poco más de un año después se ha comprometido. Ocurrió la pasada noche de San Valentín aunque no ha sido hasta esta tarde cuando Paris Hilton ha anunciado sus planes de boda. «El pasado año todo se ha acelerado por culpa de la COVID. Pero para mí, que era una persona que se pasaba la vida viajando, esta pandemia me ha permitido quedarme en casa para entender qué es lo realmente importante en mi vida», comentó la socialité a la revista People. «Mi relación y el tiempo que he pasado con Carter han sido un regalo. Ahora estoy emocionada de poder empezar nuestro siguiente capítulo juntos», ha añadido hoy, casualmente día en el que cumple 40 años.

«He tenido la oportunidad única de conocer a la Paris real gracias a todo el tiempo que hemos pasado juntos los últimos 15 meses. No puedo sentirme más afortunado de saber que va a ser mi futura esposa y mi compañera de por vida», ha dicho el empresario a la revista. «Paris es alguien que brilla con su bondad, su ética de trabajo, su autenticidad y con esa voz que hace que el mundo sea un lugar mejor. Lo mismo que seguirá haciendo como futura madre y esposa», ha añadido.

Antes de conocer a Reum, Paris compartió tres años de su vida con Chris Zylka, con quien estuvo a punto de casarse. La ruptura tuvo lugar meses después de comprometerse con él y tuvo que cancelar la boda a mediados de 2018. La diva decidió quedarse con el anillo de compromiso porque consideró que el joyero que lo fabricó consiguió «millones y millones de dólares en publicidad» gracias a ella.

En esta ocasión, el novio «contactó con Jean Dousset, el tataranieto de Louis-François Cartier, para diseñar un anillo impresionante que parece estar iluminado desde dentro», ha dicho ella. Un anillo que, como no podía ser de otra forma, ha sido bautizado como «Paris». «Ha sido el tipo de proposición con la que siempre había soñado, seguida de una celebración íntima con la familia y amigos cercanos». A diferencia de su última propuesta de matrimonio, que fue en una estación de esquí en Aspen, esta vez ha sido justo lo contrario. Y es que Carter hincó rodilla en una paradisíaca playa.