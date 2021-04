La estrategia de Antonio David para vivir del cuento Dos nuevas entregas de ‘Rocío contar la verdad para seguir viva’ han sido suficientes para desenmascarar otra sarta de mentiras que durante estos 20 años ha ido vertiendo en los medios de comunicación

Dos nuevas entregas de ‘Rocío contar la verdad para seguir viva’ han sido suficientes para desenmascarar otra sarta de mentiras que durante estos 20 años ha ido vertiendo en los medios de comunicación su exmarido Antonio David. Un ‘ser’ como ella se refiere a él durante todo el documental que se quedó a vivir de okupa en el chalet de su madre Rocío Jurado en la madrileña urbanización de la Moraleja aún después de separase. Esta le mandó un documento firmado ante notario que ha sorprendido a todos los espectadores, invitándole abandonar su casa ya que no era el domicilio conyugal y allí ya no vivían ni su exmujer ni sus dos hijos.

Según Rocío le robó la caja fuerte con sus relojes, sus cartas de la adolescencia... Un golpe para el que contó con el exjardinero y luego chófer José María Franco, que al ser despedido se dedicó a ganar dinero hablando mal de la mano que le dio de comer. Antonio David se saltó la ley y se aprovechó de la buena fe de la familia Jurado. Su primer reportaje fue como víctima abandonada haciendo creer que le habían echado de la casa. Cuando en realidad como ha demostrado Rocío hacía meses que ya no vivía allí. Ese sería desde entonces su 'modus operandi' como bien ha recordado Paloma García Pelayo hasta hace unos pocos días, cuando han quedado suspendidas sus apariciones televisivas en la cadena Mediaset. La única en la que se ha refugiado a lo largo de estos 20 años.

Encontró en el paparazzi Pablo González (alías el calvo) un 70% de las ganancias de todos los reportajes fotográficos que se hacía para dibujar una imagen de víctima y gran padre que aún hoy le acompaña. Ni siquiera el entonces Defensor del Menor, Javier Urra, al que Rocío pidió amparo legal para proteger a sus dos niños la pudo ayudar. Le despachó con una carta cordial en la que le remitía a los tribunales. Ya que según él, cuando un caso está judicializado las instituciones poco pueden hacer.

Que buena es la hemeroteca para quitarle la careta a Antonio David sobre sus numerosas mentiras. Por ejemplo, sobre las infidelidades, el acuerdo de separación, etc... han variado según el programa y el año en el que lo ha ido contando. Primero estaba seguro que le fue infiel con su amigo José Parra y hace unos años era con Fidel. Al que por fin Rocío ha puesto fecha a su relación. Un flechazo que surge en pleno verano del 99 cuando esté aún estaba saliendo con Rocío Mestre, una amiga de las primas de Chipiona de su actual Rocío. Pero la fuerza del destino se impuso y unos meses después Rocío y Fidel ya libres comienzan una relación que casi trunca un accidente de coche. Entonces la familia de ella intentó culparlo del suceso y según su versión no se portaron bien con él e intentaron apartarle de su lado.

Pero la hija de la Jurado lo tenía claro y esta vez no estaba dispuesta a perder al que define como «mi luz, mi ilusión, el amor, la comprensión. Le han puesto muchas trabas porque no he sufrido yo sola y pese a eso nunca se ha conseguido lo que se quería. Ese amor, esa luz sigue ahí hoy», ha reivindicado en su emocionado discurso en uno de los nuevos capítulos. Él desprecio de su padre hacia Fidel al comienzo de su relación fue el motivo porque el padre e hija dejaron de hablarse durante un tiempo.

También ha vuelto a poner en evidencia la falta de apoyo por parte de su madre, Rocío Jurado, a la hora de enfrentarse a esta situación. «Estaba aterrorizada, le tenía pánico a mi ex». Según Carrasco, la cantante murió pensando que le tenía que pagar mil millones de pesetas por unas declaraciones que hizo contra él en el programa de Mirta Legrand en Argentina en la que hablaba de la mala vida que le había dado a su hija y como quería quitarle a sus nietos. Mucho dolor y venganza que aún hoy se resienten en algunos miembros de ese clan que se esfumó de la noche a la mañana cuando las cosas se pusieron feas. Y en el que solo fue fiel Fidel.

La próxima entrega se adelanta al miércoles a las 22 horas por la irrupción en la parrilla de ‘Supervivientes’. Ya hay aperitivo. Una Rocío llorando relatando como el padre de sus hijos les desencadenó terrores nocturnos. Fue su hija la que en la cama presa del pánico le confesó que «su padre le había dicho que cuando se acostaban ella y su hermano, su madre y Fidel se iban de casa y los dejaban solos». Demasiadas heridas reabiertas para Rocío Flores en tan poco espacio de tiempo. El programa le enviaba un mensaje de ánimo y aseguraba que estaría viéndolo con su tía Gloria Camila. Para quien su hermana también ha tenido palabras de cariño a pesar de que ella en los últimos le ha mostrado desapareció públicamente. «Yo firmé feliz como tutora para que mi madre y Ortega pudieran adoptarlos». Ojalá Rocío haya sabido captar el mensaje de esperanza que su madre le ha lanzado amparándose en su madurez para que al menos reflexione y no se quede solo con una versión. Esto no ha hecho más que empezar.