La dura infancia de Natalia de Molina: «Fui una niña a la que odiaban en el colegio» Según el último informe de la Unesco 'Behind the numbers: ending school violence and bullying', uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar

A principios de este mes de mayo, un grupo de famosas entre las que se encontraban Ana Rosa Quintana , Emma García , Marta Jaumandreu , Sandra Golpe , Sonsoles Ónega o Susanna Griso se juntaron para protagonizar un vídeo contra el acoso escolar. Bajo el hashtag #noescosadeniños, este grupo de madres de familia intentó concienciar a padres y educadores del importante papel que todos ellos juegan en el problema del acoso escolar ya que, según el último informe de la Unesco 'Behind the numbers: ending school violence and bullying', uno de cada tres estudiantes lo sufre.

A raíz de esto, algunos famosos han confesado que ellos mismos padecieron todo tipo de burlas e insultos en el colegio. Una de ellas ha sido la actriz Natalia de Molina , quien ha utilizado su perfil en Instagram para asegurar que su vida no siempre ha sido un camino de rosas rodeada de aplausos y halagos por parte de todo el mundo. «Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz, de una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos. Y me veo ahí... ahí... tan chiquitita... tan sola... Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas», ha escrito en la red social junto a una imagen suya recortada como parte de las tradicionales fotos de clase que cada año hace el colegio.

La publicación ha alcanzado los 21.000 likes en tan solo 24 horas y numerosos famosos y seguidores de la actriz han contestado al post dándole todo su apoyo y compartiendo sus propias vivencias.