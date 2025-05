La duquesa de Sussex debuta como escritora de cuentos

La duquesa de Sussex, añade a su currículum de profesión autora con la publicación de su primer libro infantil The Bench. Markel, que lanzará este libro de cuentos el próximo 8 de junio, centra la historia en el vínculo especial entre un padre y un hijo, visto a través de los ojos de una madre. Aparentemente, la autora se inspiró en la propia experiencia familiar de Meghan con su esposo, el príncipe Harry, y su hijo, Archie Mountbatten-Windsor. Según un comunicado oficial, el libro «captura la relación en evolución y expansión entre padres e hijos mientras nos recuerda las muchas formas en que el amor puede tomar forma y expresarse en una familia moderna».

The Bench , publicado por Random House Children 's Books, está ilustrado por el galardonado artista Christian Robinson y Meghan también tiene la intención de narrarlo personalmente en el formato del audiolibro. «The Bench comenzó como un poema que escribí para mi esposo el día del padre, el mes después del nacimiento de Archie», dijo Meghan en un comunicado. «Ese poema se convirtió en esta historia. Christian convirtió en hermosas y etéreas ilustraciones en acuarela la calidez, la alegría y la comodidad de la relación entre padres e hijos en todos los ámbitos de la vida; esa representación fue particularmente importante para mí. Christian y yo trabajamos de cerca para representar este vínculo especial a través de una lente inclusiva. Mi esperanza es que The Bench sea una historia para todas las familias».

Mallory Loehr, vicepresidenta ejecutiva y editora de Random House Books for Young Readers Group, expresó su entusiasmo por el debut literario de la duquesa de Sussex. «El conmovedor texto de Meghan explora la relación entre padres e hijos e indudablemente toca las fibras del corazón que sienten los padres y cuidadores», dijo Loehr en un comunicado. «El arte de Christian coincide maravillosamente con la tierna emoción de las palabras de Meghan, y cada extensión está impregnada de una vibrante sensación de alegría y amor». The Bench es atemporal, destinado a convertirse en uno de esos libros que la gente leerá durante las generaciones venideras. En una ilustración, se ve a un soldado pelirrojo con una gorra del ejército al estilo estadounidense sosteniendo a su pequeño hijo en alto mientras una mujer observa llorar desde una ventana. Esta es una posible referencia a ella y Harry, que sirvió en Afganistán con los Blues and Royals. Las palabras relatan una bonita historia: -Este es tu banco, donde comienza la vida, para ti y nuestro hijo, nuestro bebé, nuestro descendiente-.

No se sabe si Meghan recibió un anticipo por el libro y si alguna de las ganancias se donará a organizaciones benéficas. Al ser la autora de un libro para niños, sigue los pasos de su compañera de la realeza Sarah, la duquesa de York, que ha producido su propia serie, y de la princesa Michael de Kent.

«Mirando a Mi amor y a nuestro hermoso niño. Y aquí en la ventana tendré lágrimas de alegría» se lee en la primera página del libro. Otra imagen muestra a un padre con su bebé durmiendo en una tumbona afuera.

Las palabras dicen: -Desde aquí descansarás, verás el crecimiento de nuestro niño-. El comunicado de prensa describe a la duquesa de Sussex como una «madre, esposa, feminista y activista que actualmente reside en su estado natal de California con su familia, dos perros y una creciente bandada de pollos rescatados».

Meghan escribió anteriormente un blog, The Tig , y también escribió un artículo para la revista Time . Su otra experiencia editorial incluye la de directora invitada de Vogue en septiembre del 2019.

Otros miembros de la realeza que han escrito libros incluyen al Príncipe Carlos, quien escribió A Vision of Britain: A Personal View of Architecture (1989) y un libro para niños, The Old Man of Lochnagar, en 1989.

La prima hermana de la Reina , la princesa Michael de Kent, ha escrito varias novelas históricas y la autobiográfica A Cheetah 's Tale, sobre su vida temprana viajando por África y criando un cachorro de guepardo.

Es la última empresa profesional de los Duques de Sussex que hace unos meses firmaron un acuerdo con Netflix por 100 millones de euros y una lucrativa asociación para producir podcasts para Spotify.

La primera incursión audiovisual de la pareja será un documental sobre los Juegos Invictus , mientras que Oprah Winfrey confirmó que la serie de salud mental de Apple TV con el Príncipe Harry finalmente se emitirá este mes.

El domingo, Harry apareció ovacionada ante la multitud de Los Ángeles en el concierto Covid 'Vax Live'

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, pintaron una imagen profundamente inquietante de su vida dentro de la familia real británica antes de dejarlo todo para vivir en el sur de California. En su viral entrevista con Oprah Winfrey, su vecina en Montecito, Markle habló sobre el racismo, la soledad, el personal dictatorial del palacio, el trato salvaje por parte de la prensa sensacionalista y sentimientos de desesperación tan profunda que la hicieron desear no querer vivir. Hoy, la Duquesa espera feliz la llegada de su primera hija.