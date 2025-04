¿Dónde está Mila Ximénez? La verdad sobre su estado de salud actual

Mila Ximénez lleva más de un mes sin aparecer en televisión ni comparte fotografías en las redes sociales. Se encuentra mediáticamente desaparecida, luchando contra el cáncer de pulmón que se le fue diagnosticado en 2020 y que supuso un duro golpe para la colaboradora de 'Sálvame' que acudió a consulta por fuertes dolores en la espalda.

Desde entonces, Mila ha cumplido con las directrices de los facultativos que siguen la evolución de la enfermedad, sometiéndose a diversos tratamientos que no habrían tenido el efecto esperado. Así las cosas, durante su última participación en el programa vespertino de Telecinco, la periodista confesaba que no estaba segura de querer seguir batallando contra el cáncer. Los pronósticos, dijo en aquel entonces, no eran demasiado halagüeños y los dolores excesivamente insoportables.

En declaraciones concedidas a Joana Morillas para ABC, Manolo Ximénez , hermano de la tertuliana, confirmaba que, en contra de lo explicado en algunos fueros, el nuevo tratamiento estaba surtiendo su efecto aunque "será para largo".

La compañía de Mila

Mila no está sola. Es plenamente consciente del alcance de su dolencia y, aunque tiene momentos de evidente flaqueza, se abraza a la esperanza para seguir hacia adelante. Su familia y amigos están siendo fundamentales para ella. Aunque responde poco al teléfono, nunca está sola. En la actualidad su hermana Encarna pasa unos días en su casa de Madrid y en los próximos días será Manolo el que se traslade hasta su domicilio, coincidiendo con una revisión médica que tendrá lugar en la Clínica La Milagrosa.

Alba y Mila en una de las visitas al hospital en el que recibe tratamiento GTRES

En permanente contacto también está Alba , la hija que Mila tuvo con el tenista Manolo Santana , que no solo mantiene conversaciones con su madre, sino también con los médicos que, según explican a ABC, están dispensándoles un trato muy cercano y optimista. Sus compañeros de tertulia también se ocupan y preocupan de ella. Le envían mensajes, la llaman puntualmente por teléfono y le transmiten toda la energía positiva. Eso sí, aunque nadie descarta que Mila pueda aparecer alguna vez en la pequeña pantalla, creen que lo mejor es que descanse y reponga fuerzas. ¡Mucho ánimo!