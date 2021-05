Así se declaró insolvente Antonio David Flores para no pagar la pensión de sus hijos Si Antonio David Flores es condenado por alzamiento de bienes, podría recibir una condena de, al menos, dos años de cárcel

Antonio Albert Madrid Actualizado: 20/05/2021 02:33h

El 23 de marzo de 2017, tras un complicado proceso de citación, Antonio David Flores acudió al juzgado de Alcobendas como imputado en una demanda por insolvencia punible y alzamiento de bienes. Este caso deriva del impago de las pensiones de sus hijos, Rocío y David Flores Carrasco-de las que sólo ha pagado tres meses-, y que fueron reclamadas por Rocío Carrasco. El fiscal pide dos años de cárcel y el abogado de Rocío, Javier Vasallo, sube a cuatro años y veinte meses de multa a quince euros diarios, además de unos 58.000 euros por las pensiones, más intereses y costas. En todo caso, ¿si hubiera condena firme, Antonio David Flores podría ir a prisión?: «Sí, podría», reconoce Rocío Carrasco.

A lo largo del episodio de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ dedicado a los posibles ingresos de Antonio David Flores y a los distintos mecanismos supuestamente empleados por el ex guardia civil para declararse insolvente y no pagar, se han manejado cifras astronómicas: en la grabación de la declaración en sede judicial de Antonio David, el fiscal le presenta un balance de ingresos entre dos y tres millones de euros, que éste no niega. Se ha confirmado que Antonio David cobró a través de su representante, Francesc Parellada (4.000 euros de un ‘Deluxe’) y hasta 62 colaboraciones facturadas por Maíta y Paíto, S.L. (183.330 euros en 2011), de la que es administradora única su esposa, Olga Moreno. Además, Rocío Carrasco ha desgranado algunos cachés cobrados en programas como ‘Abierto al anochecer’ (36.673 euros) o ‘DEC’ (42.000 euros). Todo ese dinero era «para vivir, Señoría», declara reconociendo la existencia de los testaferros.

Antonio David Flores tampoco ha pagado al abogado Marcos García Montes los más de 220.000 euros de las costas de la demanda contra Rocío Jurado por las declaraciones que ‘la más grande’ hizo en el programa de Mirtha Legrand, en las que acusó a su yerno de malos tratos.

En la guerra de cifras que llevamos años escuchando todos estos años, Rocío Carrasco reconoce que «una cosa es lo que reclamo y otra lo que me debe: me debe mucho más de lo que puedo reclamarle, que son unos 80.000 euros».

De todas las artimañas de Antonio David para no pagar la manutención de sus hijos, la que más le duele a Rocío es la relacionada con su hijo. Cuando Antonio David va a declarar, habían salidos dos portadas, pero él aseguró ante el juez que no cobró por esas exclusivas: cuenta que le han pillado en una actitud comprometida y el fotógrafo le dice que o se publican o se hacen unos reportajes a cambio de guardarlas en un cajón. «Yo no recibo beneficios de esos reportajes», declara. Ante eso, Rocío se enfurece: «Es un cobarde que no tiene piedad ni conciencia. En una exclusiva, el titular dice ‘Las fotos más tiernas con su hijo’; en la otra, ‘Cuando nació mi hijo tuve miedo, pensé que se iba’. Ese padre ejemplar narra toda la enfermedad de mi hijo, desde su nacimiento hasta ahora. Es tan sumamente cobarde que usa a su hijo para que publiquen unas fotos suyas. Eso no lo hace un padre maravilloso. A mí me tienen que matar y pisarme la cabeza para no levantarme del suelo».