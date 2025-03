La decisión de Kiko Rivera tras su durísimo enfrentamiento contra Anabel Pantoja

Ayer por la noche, Kiko Rivera acudió como invitado especial en 'Viernes Deluxe'. Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando el hijo de Isabel Pantoja se enfrentó a su prima, Anabel Pantoja tras meses de distanciamiento. El Dj aseguró que ya no confiaba en ella, e incluso que sentía «pena» por la situación a la que e enfrenta al estar en medio entre su tía y él. «Tendría que haber intentado quedar conmigo hace siete meses, no ahora. Ahora ya no me lo creo. Para sentarme a hablar primero me tiene que dar las cosas de mi padre, yo lo que estoy pidiendo a mi madre es un gesto», dijo en relación al intento de la tonadillera para reencontrarse y solucionar su situación.

Una vez más, la colaboradora de televisión aseguró que no se posicionaría en la guerra que actualmente mantiene el hijo de Paquirri con su madre por la herencia del torero, ante lo que el cantante le respondió de forma tajante: «Si no vas a entrar en esto, ¿qué coño haces sentada aquí?». Unas durísimas palabras que llevaron a Anabel a abandonar el plató de Telecinco. «Tú antes matabas por mí, ahora no», fue una de las declaraciones más duras que realizó Kiko contra la que fuera su amada prima. «Jamás me interpondré entre tú y mi madre pero ¿tú me quieres? ¿Vendrías a mi casa a que te enseñara las cosas? Tienes el derecho de saber por qué yo actúo de esta manera», le propuso después.

«Si tú vienes a mi casa y ves las cosas que yo tengo y por tus adentros no se mueve nada, es que tú a mí no me quieres», dijo Kiko y, aunque aseguró que no quería que se distanciase de su madre, debería entender su posición «porque si le hace eso a su hijo...».

Después de un regreso a la televisión y el durísimo enfrentamiento contra su prima, Kiko Rivera ha tomado la decisión esta mañana de abandonar las redes sociales. Y lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram. «Querida familia virtual, voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo. Lo que viví ayer fue lamentable. Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando», ha empezado diciendo. «Ayer me sentí incómodo, no sabía que iba a suceder nada de eso. Si los míos, los que me quieren, en algún momento se sintieron mal les pido disculpas. Si no gustaron las cosas que dije... así es la vida y no siempre es de color de rosa. Cuando digo redes sociales me refiero a todas, Twitch incluido. Algún día volveremos más fuertes y siendo yo. Mientras tanto sean felices y cuídense mucho», ha añadido.