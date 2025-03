Daniel Holefleisch, el arma secreta de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock

Llevaba meses con reducción de horario laboral y trabajando desde casa. Solo después de que su mujer haya jurado el cargo como ministra alemana de Exteriores, ha dado el paso definitivo. El esposo de la verde Annalena Baerbock , Daniel Holefleisch, ha renunciado finalmente a su trabajo en el grupo logístico Deutsche Post DHL en favor de la carrera de ella. Abandona la empresa y su empleo con una remuneración superior a los 10.000 euros mensuales para ocuparse a tiempo completo de las dos hijas de la pareja, de 6 y 10 años.

Baerbock adelantó durante la campaña electoral que, si aceptaba un cargo en el Gobierno, tenía claro que su esposo no podía continuar con su trabajo. «Gobernar significa estar disponible día y noche, lo que dificulta la vida familiar, pero podré afrontarlo gracias a mi marido», confesó a la revista ‘Bunte’. Y proseguía: «De hecho es ya él quien se ocupa de la guardería y el colegio, de las tareas escolares y el almuerzo. Paso todo el día fuera de casa, lo que no impide que mis hijas sepan dónde están mi corazón y mi hogar». Nadie espera que Holefleisch se ponga el delantal y se evada de la realidad política. Ha asesorado y apoyado a su mujer desde el comienzo de su carrera y seguirá ejerciendo como persona de influencia en su estrategia y en sus decisiones.

Holefleisch nació en Trier en 1973 y estudió Derecho y Ciencias Políticas en Gotinga y Berlín. Conoció a Annalena durante una pasantía y están casados desde 2007. Milita en Los Verdes desde su etapa de estudiante, cuando atendía como voluntario una línea telefónica de propaganda, y ha participado muy activamente en la última campaña electoral del partido. No ha sido solo un activista, con el tiempo se ha convertido en el principal responsable de los contactos corporativos y de las donaciones empresariales a la formación política. Entre 2004 y 2017 trabajó en el departamento de recaudación de fondos, donde estableció puentes con muchas de las directivas del DAX 30.

Apoyo político

No es ningún secreto que Annalena habría pagado un precio mucho más alto en el partido por sus errores de campaña si no fuera su marido el contacto directo con los mayores donantes. Lo único sorprendente es la crudeza con la que ella describe la estrategia familiar: «Para mis hijas no es nada nuevo, han crecido siendo yo diputada del Bundestag y tienen claro quién trae la mantequilla a casa y quién la unta en el pan».

A Holefleisch le gusta mostrarse en Facebook como un padre cariñoso y Annalena elogia en las redes sus cualidades como amo de casa . Es un fanático del fútbol. Debido a su gran parecido con el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, los taxistas le piden a menudo un autógrafo. Y le gusta disfrutar de una buena parrilla en el jardín de su casa de Potsdam mientras ve los partidos y asa salchichas y otros tipos de carne «con carbón certificado y productos en su mayoría de procedencia local». Sus amigos confiesan que celebra los goles con el mismo entusiasmo que las victorias electorales: «Salta, grita de alegría y, si es una situación lo suficientemente íntima, se marca un baile».