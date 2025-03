El culebrón Ricky Martin: dicen que mantenía relaciones con su sobrino de 21 años

Ricky Martin en el evento de 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'

Ricky Martin se ha convertido en el centro de todas las miradas. El cantante puertorriqueño ha sido acusado por violencia doméstica . Y pese a que ayer no se sabía la identidad del denunciante, Eric Martin, medio hermano del artista, ha confesado que es un sobrino suyo el que ha interpuesto la denuncia bajo la Ley 54 que, en Puerto Rico, protege a las víctimas de este tipo de violencia. «Mucho cuidado con esta ley y las órdenes de protección. No siempre el que hace uso de ella, dice la verdad», relata el preocupado tío a través de un vídeo.

Ricky Martin y su hermano Eric REDES

Además, Eric Martin ha querido hablar de este sobrino que, supuestamente, ha denunciado a Ricky Martin. «Lleva tiempo desaparecido de la familia. Y todos lo queremos en el alma. Aunque tenga problemas mentales , siempre hemos estado luchando». El que también se ha manifestado es el cantante, que anteriormente lo había hecho a través de su equipo legal. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el puertorriqueño asegura que «la orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones falsas. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares».

Estas declaraciones surgen a la vez de la difusión de los documentos en los que aparece el motivo exacto de la denuncia y el destinatario, Enrique Martin Morales Kiki, nombre de pìla del cantante. «Comparece el peticionario por derecho propio. Las partes se relacionaron por 7 meses . Se separaron hace 2 meses pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia. Además, el peticionario lo ha visto merodeando su residencia en al menos 3 ocasiones». Según estos documentos, que aún están por confirmar, el intérprete de 'La copa de la vida' no habría aceptado la separación y deambula por su vivienda con una Range Rover de color negro. Y no solo eso, el denunciante habría confirmado que Ricky Martin consume alcohol y drogas. Además, la orden establece que «la parte peticionaria demostró que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato».

Una parte de la denuncia que se interpuso contra Ricky Martin por violencia doméstica REDES

El cantante, de 50 años, tendrá que comparecer el próximo 21 de julio, a las 9 de la mañana , en el Tribunal de San Juan para dar su versión y defenderse de la orden de alejamiento que le ha interpuesto el joven de 21 años con el que habría mantenido una relación de siete meses. Además, según los documentos que han trascendido, el denunciante acudió directamente al tribunal y no a la policía. Tras esto, la jueza Raiza Cajigas Campbell expidió la orden de protección contra Ricky Martin. En esta, se establece que el cantante tendrá que abstenerse de «acercarse, molestar, intimidar, amenazar, o de cualquier forma interferir con la parte peticionaria». Tampoco podrá mandar mensajes de texto, correos electrónicos, notas de voz ni podrá ponerse en contacto mediante ninguna red social.