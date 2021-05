Candela Peña y su familia, en peligro A veces no es fácil ser un rostro conocido. Se podría pensar que es un sueño, pero la realidad es bien diferente

Ganadora de tres Goya, Candela Peña (47 años) volvió a la cresta de la ola gracias a la serie 'Hierro', en la que se ponía en la piel de la juez Candela Montes. La actriz se ha convertido en noticia después de usar sus redes sociales para denunciar una serie de mensajes amenazantes y pedir ayuda a la Policía. «Socorro», «terror» o «ciberacoso», son las palabras que ha utilizado para contar que una serie de usuarios anónimos de Twitter e Instagram están amenazándola con matarla a ella y a su hijo. «No sé de dónde sacó esta foto, estoy aterrada. Denuncié y sigo. Socorro», ha escrito junto a una imagen en la que aparece con su hijo en brazos. «Te juro que lo mato. A mí me es igual. Me estás haciendo daño», se puede leer junto a la fotografía. «¿De dónde saca esta foto? Jamás una foto con mi hijo», ha contestado ella.

En otra de las 'stories' compartidas, la intérprete publica un mensaje que pone: «Hija de la grandísima p*ta te juro que mato a tu hijo como no me quites la denuncia y esta vez no es broma». «Denuncia. Denuncié. Importante: la salud mental. Respeto», ha escrito.

A veces no es fácil ser un rostro conocido. Se podría pensar que es un sueño, pero la realidad es bien diferente. La presión de tener siempre a la prensa pendiente de cada movimiento no está hecha para todo el mundo y la irrupción de las redes sociales tampoco ayuda. No son pocos los famosos que han decidido abandonar sus perfiles en Instagram o Twitter. Unos lo han hecho por una temporada para desintoxicarse y otros han preferido hacerlo de manera definitiva, pero son muchos los rostros conocidos que han 'desaparecido' cansados de las críticas de los usuarios.

«No toleren el maltrato. Proteger a los menores. Maltrato. Si has pillado a tu pareja mirándote el móvil… ha ejercido la violencia contigo. No lo permitas», ha escrito Candela Peña para concienciar sobre el acoso y el maltrato. «¿Te han intentado localizar tu celular en alguna ocasión? Pues quien lo hiciera también ha ejercido la violencia sobre ti. Eso también es maltrato digital. Todo es ciberacoso. No dejes pasar ni una», ha añadido. «¿Controlarte? ¿Alguien que te dice que te quiere? Tu móvil es personal. Cibercontrol no. No te dejes. La evidencia de lo importante que es una buena psicología pública y una buena salud mental colectiva para las cabezas… Así unos no tendrían que pagar las taras de quien no hace los deberes. Ciberacoso», ha sentenciado. «No más al anonimato digital», ha dicho en relación a la gran cantidad de usuarios que se esconden tras un perfil falso para insultar y amenazar a los famosos.