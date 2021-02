Ashley Judd: 55 horas a través de la selva para salvar la vida La actriz se encuentra ingresada en un hospital de Sudáfrica tras sufrir un grave accidente en el Congo

Antonio Albert Madrid Actualizado: 17/02/2021 17:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La actriz protagonista de películas como «Objetivo: la Casa Blanca’ o ’Divergente», nominada al Emmy en dos ocasiones, casi pierde la pierna -y la vida- en un accidente en el Congo. En Instagram ha relatado su odisea por la selva para llegar a un hospital, donde fue operada de urgencia.

En una entrevista en directo por Instagram con Nick Kristof, periodista de 'The New York Times', Ashley Judd (52 años) ha explicado que se encuentra ingresada en un hospital de Sudáfrica tras sufrir un grave accidente en el Congo, donde se encontraba apoyando una expedición para proteger a los bonobos. Al parecer, no vio un árbol caído en mitad del camino y tropezó: «Supe al momento que me había roto la pierna y me quedé tirada más de cinco horas, mordiendo un palo y aullando de dolor como un animal», ha relatado desde la cama. Lo que entonces no sabía es que sufría un derrame interno y que, de no haber llegado a tiempo a un quirófano, no sólo habría perdido la pierna, habría perdido la vida. «Me siento privilegiada por tener los cuidados médicos que me han salvado, mientras en África hay miles de personas que no tienen acceso ni a medicamentos,», ha recalcado.

Además de conceder esta entrevista, la actriz ha querido agradecer también por las redes sociales a todos y cada uno de los congoleños que la llevaron en un increíble viaje a través de la selva durante más de dos días: en total, 55 horas de pesadilla. En su cuenta personal, ha colgado 10 fotos que reflejan lo duro de la travesía: en camilla simple con una lona y un tronco, en moto, por montañas y ríos, sus salvadores se fueron alternando a medida que se quedaban sin fuerzas. El primero fue Dieumerci, que aguantó las primeras cinco horas junto a ella, apoyando su pierna en la de la actriz, rota en cuatro partes, para mantenerla recta. Luego llegó Papa Jean, que empezó a manipular los huesos para intentar recolocarlos: «Fue mi salvador. Cómo pudo ser tan metódico mientras yo era como un fiera es algo que me supera». Otros seis hombres comenzaron la primera etapa a pie. Luego vinieron Didier, conductor de moto, y Maradona, sobre el que se apoyó y el que impidió que se cayera durante las 6 horas que duró el viaje por caminos anegados por la lluvia. Con Maradona, además, se lleva el recuerdo de largos debates sobre la poligamia y la monogamia que ahora se quedan en una divertida anécdota.

Ashley Judd fue elegida ‘Persona del año’ por la revista Time en 2017 junto a las mujeres que formaron lo que se llamó ’The silence breakers’, el grupo que rompió su silencio sobre los abusos en Hollywood, con Harvey Weinstein a la cabeza. Fue la primera estrella de Hollywood en enfrentarse al por entonces todopoderoso productor porque, lamentablemente, ya tenía había pasado por algo esa traumática experiencia: en sus memorias, ‘All that is bitter and sweet’ (‘Todo lo amargo y dulce’), relataba cómo sufrió agresiones sexuales a los 7 y a los 15 años, dos sucesos que marcaron su vida y la llevaron a implicarse en distintas causas humanitarias: fue portavoz de una campaña contra el sida, fue nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef en favor de los derechos de mujeres y niñas en países pobres. La huella de todo ese dolor se hizo patente en una profunda depresión que la llevó a ser ingresada en 2006.