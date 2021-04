Arianna Aragón: «Gracias a Carlos Sobera, ahora tengo dos padres» La hija de Rody Aragón y Patricia Santamarina, la esposa del popular presentador, debuta esta semana en televisión como azafata en ‘El precio justo’

Cuando saltó la noticia de que Carlos Sobera contaría con su hijastra Arianna Aragón (22 años) como azafata de su nuevo concurso en Telecinco, todos los medios fueron a buscar las redes sociales de Arianna Aragón para conocerla mejor: «Viajera, involucrada en causas sociales, reservada, estudiante de Derecho, se prepara como actriz en la escuela de Cristina Rota», fue la descripción en la que la joven se reconoce: «Soy una persona discreta, pero eso no quiere decir que sea tímida, aunque al menos de entrada pueda parecerlo. Creo que soy muy abierta, pero no soy de exponerme en redes. Me gusta ‘postear’ fotos de lugares que me hayan impresionado porque es una forma de recordarlos. Y todos deberíamos apoyar las causas en las que creemos, por eso me involucro con la lucha contra el racismo». En cuanto a su carrera y su vocación, hay una parte de influencia materna y otra, paterna: «Al principio no tenía claro qué quería ser, por eso me apunté a Derecho (su madre, Patricia Santamarina, es abogada), que al final sirve para muchas cosas. Sigo con ello y la voy a terminar. Pero la vocación estaba ahí. Yo he pasado la infancia en el circo y he crecido rodeada de gente de cine y televisión. Lo quieras o no, ese mundo te va atrapando porque forma parte de ti. Aunque la gente ve sólo el lado glamuroso pero desconoce lo sacrificado que puede llegar a ser, las horas de trabajo y el esfuerzo que hay detrás».

Estudia Arte Dramático con Cristina Rota, escuela en la que está aprendiendo a conocerse mejor porque «es un método introspectivo que se basa en escarbar en el pasado, en tus recuerdos, para llegar a las emociones». Precisamente, uno de los momentos que más emocionan a Arianna es el recuerdo del ’susto’ que vivió cuando su madre sufrió un derrame cerebral. «Yo estaba de Erasmus en Roma. La llamé y no me contestó. Me extrañó, porque ella siempre contesta. Pero pasaban las horas, y nada. Fue el peor día de mi vida: yo estaba lejos y no podía ni abrazarla. Parece una tontería, pero me ha dejado secuelas: si ahora llamo a mis padres y no contestan, enseguida me preocupo».

Nieta del mítico payaso Fofó, Arianna nunca llegó a conocerle: «Me pasé la infancia viendo ‘Los payasos de la tele’ sin saber que era mi abuelo y yo no me cansaba de pedir más y más vídeos. Era algo mágico. Cuando me contaron quién era, fue muy emocionante».

Como actriz, tuvo su primera oportunidad en la serie ‘Pequeñas coincidencias’: «Javier Veiga y Marta Hazas estaban cenando en casa y yo llevaba poco haciendo un curso ‘online’. Me dijeron que tenían un ‘cameo’ para mí, y lo acepté. Luego estaba aterrada por si lo hacía mal y les estropeaba el capítulo. Fue una experiencia maravillosa de la que aprendí mucho». Arianna reconoce que tiene mucha suerte, pero también asume que eso conlleva una gran responsabilidad: «No puedo decepcionar a quien confía en mi trabajo». Fue Sobera quien le propuso que fuera al casting para azafata del concurso: «Fue más bien una prueba de cámara y una entrevista, pero yo pensé que no me iban a elegir, que lo haría fatal». Pero transmite en cámara la espontaneidad de quien conoce el medio y lo trata con respeto pero sin miedo: «Me paso el tiempo metiéndome con Carlos, y él conmigo, porque el formato ahora incluye más interacción entre los azafatos, los concursantes y el presentador. Hay más humor. Y con Carlos es tan fácil trabajar, porque te da seguridad y lo hace tan fácil para todos…».

Arianna tiene una hermana, Natalia, hija de Carlos Sobera, y otro hermano, Alfonso, hijo de Rody Aragón. La relación entre todos es muy cercana: «Parecemos sacados de ‘Modern Family’, la verdad», reconoce riendo. «Con la separación, muchas familias se rompen para siempre. Yo tengo la suerte de que la mía se quiere mucho. Yo no sólo no he perdido un padre, sino que he ganado otro».