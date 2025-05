Arancha Palomino: «Me llaman asesina porque todos querían el dinero de mi tía»

No envenenó a su tía; no era ella quien le daba la medicación ni la comida y si Isabel se quedó en Rivas es porque tenía miedo de que la metieran en una residencia en Asturias. Arancha Palomino , la mujer del actor Luis Lorenzo ... , acusada junto a él del homicidio de su tía Isabel Suárez , no eludió ninguna pregunta en su declaración ante la juez de Arganda, a la que ha tenido acceso ABC en exclusiva, y negó una y otra vez el delito del que la acusan.

«Los familiares de Asturias me llaman asesina porque todos ellos querían el dinero y no soportaban que mi tía tuviera buena relación conmigo», declaró. Isabel, de 85 años, estuvo con ellos desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 28 de junio cuando falleció. «Me enteré por una llamada de la chica que la cuidaba». La ‘chica’ a la que no se refiere por su nombre aparece en el relato reiteradamente. Es ella la que, según Palomino, se encargaba de darle la medicación y la comida y de bañarla en el mes y medio que trabajó en la casa.

La autopsia determinó que la víctima presentaba una cantidad de cadmio 200 veces superior a lo normal y 20 veces superior de manganeso. «No sé por qué aparecen metales pesados en los análisis de sangre». La mujer del actor -él no declaró- trazó un recorrido por las dolencias de su tía y su evolución. La anciana tenía un temblor y un tratamiento. Una doctora le diagnosticó deterioro cognitivo «muy incipiente», tenía despistes. «Un neurólogo le recetó nuevamente las pastillas por la seguridad social, ya que mi tía no podía pagar sus pastillas», contó. Y eso que la mujer tenía más de 50.000 euros en su cuenta.

María Isabel Suárez

Según la investigada, Isabel empezó a deteriorarse rápidamente y un médico le dijo que podía tener una enfermedad llamada «cuerpos de Lewi»; sufrió un ictus, padeció problemas de movilidad y ella y su marido se desvivían por cuidarla.

Frente a lo que aseguran los familiares de la anciana, Palomino negó que su tía estuviera incomunicada. «Habló con su familia hasta que ella quiso», aseguró, pero «la tenían coaccionada».

Fue Luis Lorenzo quien no dejó a la Guardia Civil entrar en la casa tras la denuncia del hermano «para preservar la intimidad de su tía». Su marido guardaba tanto dinero en casa -140.000 euros en metálico, tal y como avanzó ABC- porque «no se fía de los Bancos» y lo tenía en diferentes sitios «por si venían a robar».

Palomino negó que abandonaran a la mujer en una cafetería del centro comercial H2O. Isabel quiso quedarse allí «porque estaba bien y no se quiso quedar en casa». La ‘chica’ es imposible que viera que la mujer estaba desatendida, «con piojos». «Pudo tener piojos porque en un momento dado todos los tuvimos», reconoció. Hasta los últimos quince días, la anciana estuvo bien. La llevaban al médico dos o tres veces en semana, pero además ella la llevó a las Rozas Village, a Cercedilla y al Zoo. Lo contó tal cual.

Admitió que el 21 de mayo se hizo un poder notarial a su favor para gestionar todo lo que la tía necesitara: un armario en su habitación y el coste de la cuidadora. Tan volcada estuvo en cumplir su voluntad que casi le cuesta «la separación» con su marido.

Y su explicación para los 20.000 euros que sacaron del banco tras la muerte de Isabel. Hacer frente a los gastos (el armario que le compraron), pagar a la empresa de la chica, cubrir los gastos del entierro y el funeral. «Mi tía me dejó casi todo porque no tengo madre y yo la cuidaba mucho». No cree que fuera envenenada y no quiso incinerarla porque Isabel quería un entierro. Ese que acabó casi en escándalo.