¿Se aprovecha Katie Price de la enfermedad de su hijo? La exmodelo ha contratado un representante para su hijo después del enorme éxito que recibió el documental en el que hablaba sobre su discapacidad

Katie Price (42 años), la famosa exmodelo inglesa conocida como 'Jordan', ha tomado la decisión de contratar un representante para su hijo, Harvey, de 18 años. El joven, fruto de una antigua relación que tuvo con el exfutbolista Dwight Yorke (49), nació con displasia septo-óptica -un trastorno que consiste en la hipoplasia de uno o ambos nervios ópticos- y padece una enfermedad rara conocida como síndrome de Prader-Willi. Una patología de origen genético que altera el cromosoma 15 y afecta el funcionamiento normal de la región cerebral del hipotálamo. Los que sufren esta enfermedad tiene muchos síntomas como pérdida de visión, la necesidad constante de comer (mide casi 1,90 y pesa 180 kilos), un espectro autista, una leve discapacidad intelectual, dificultades de movilidad o crisis periódicas de ira.

A principios de este año, la BBC emitió un documental en el que narraban el día a día de la estrella de reality shows junto a su hijo discapacitado. La emisión tuvo tanto éxito que pocos días más tarde, el joven contaba con un ejército de seguidores en sus redes sociales, motivo por el que su madre ha contratado a un representante para que le ayude a la hora de subir contenido en internet. «Estamos decididos a romper el estigma que rodea a la industria por no ser lo suficientemente diversa y Harvey Price va a estar a la vanguardia de eso», declaró su representante. «Harvey es el sueño de una campaña de marketing, su personalidad única es un éxito entre el público en general y su página de Instagram tiene más de un cuarto de millón de seguidores», informó. «Hay marcas líderes de moda masculina que a día de hoy están en negociaciones con Harvey para colaborar como imagen de la marca».

Desde que cumpliese la mayoría de edad, la televisiva decidió internar a su hijo mayor hasta los 25 años debido a que ella sola no se ve capaz de controlarle (debido a su altura, peso y fuerza física) en el caso de que sufra algún ataque de crisis. «Es muy duro pensar que no lo veré todos los días, pero esto es lo mejor para Harvey y tenemos que pensar positivamente porque no quiero que crea que me estoy deshaciendo de él», aseguró en una entrevista con «The Sun». «Necesito aprender a dejarlo ir, pero es difícil, cualquiera en mi posición sabe lo difícil que es. Tenemos un vínculo increíble. No sé cómo reaccionará Harvey o cómo se sentirá cuando no pueda estar con él. Es demasiado doloroso pensar en ello», aclaró.

Gtres

Durante el documental, Harvey se abrió en canal con los espectadores y contó como su infancia y adolescencia había sido «horrible» por el bullying constante y los comentarios negativos que ha recibido a lo largo de su vida. «Las personas han sido horribles conmigo. Mi madre regañaba a los que me dicen cosas malas y se lo contaba a la policía», dijo en relación a las numerosas denuncias que la exmodelo había interpuesto por el bullying que sufría su hijo.