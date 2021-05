Las imágenes que confirman que Ben Affleck y Jennifer Lopez ya son pareja

Bennifer -acrónimo de Jennifer Lopez y Ben Affleck- regresa 20 años después como una ola. Ambos se proyectan como la pareja del verano y ya hay la primera foto de la pareja disfrutando de un fin de semana juntos en Miami. Casi dos semanas después de que ambos regresaran a Los Ángeles de un viaje a Montana, los exnovios se han reunido otra vez en Miami, donde López está trabajando. De forma casual, hemos podido ver a la cantante de 'On the Floor', de 51 años, con una gran sonrisa en su rostro junto a la estrella de 'Argo', de 48 años, quien apareció detrás de ella mientras salían juntos de una residencia privada.

Más tarde ese mismo día, López y Affleck regresaron a la casa, donde fueron fotografiados por separado tomando un poco de aire fresco y vestidos de forma casual en un balcón. J.Lo llevaba el pelo recogido y un vestido azul muy informal con el que posaba enseñando las piernas para los fotógrafos. En otra de las fotos, se la puede ver pensativa mientras se colocaba la mano en la barbilla y mira a lo lejos. Abatido por la felicidad de su ex, Alex Rodríguez escribió crípticamente en su Instagram ese mismo día que «necesitaba dar un paso y comenzar de nuevo».

El mes pasado, Alex y Jennifer anunciaron que se iban a separar después de cuatro años juntos, tras los persistentes rumores de que habían terminado su compromiso. En una declaración conjunta, la pareja dijo que eran «mejores como amigos» y que continuarán apoyándose mutuamente. Decidido a dar un paso hacia un nuevo comienzo de su vida, los amigos de Rodriguez aseguran que no lleva nada bien la relación de su ex con Affleck. «Ella está obsesionada con Ben», dicen quienes conocen a la actriz. De hecho, la ruptura de Affleck con Ana de Armas podría haber sido uno de los motivos por los que Lopez decidió poner fin a su compromiso con Rodriguez. «Alex está muy dolido. Es la primera vez que alguien lo deja públicamente. Su corazón y su ego están lastimados» afirman cercanos al exbeisbolista. Rodríguez, de 45 años, cuyas exparejas incluyen a Cameron Díaz y Kate Hudson, comenzó a salir con López en el 2017, y estuvieron comprometidos durante dos años antes de anunciar su separación a mediados de abril.

