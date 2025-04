La fiscalía británica imputa al actor Kevin Spacey por agresión sexual a tres hombres

El actor Kevin Spacey ha sido imputado en Reino Unido por agresión sexual a tres hombres. Así lo ha confirmado este jueves la fiscalía británica a través de un comunicado. «La CPS ha autorizado un proceso penal por cuatro cargos de agresión sexual a tres hombres», se puede leer en el anuncio que ha hecho Rosemary Ainslie, jefa de la división de delitos especiales. Ha señalado, además, que también ha sido acusado «de hacer que una persona partícipe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento».

En concreto, los hechos tuvieron lugar entre 2005 y 2013 cuando el actor ejercía de director artístico en el emblemático teatro Old Vic de Londres. Los tres denunciantes, de edades comprendidas entre los 30 y los 40 años, acusan al veterano intérprete de agresión sexual. Dos de los cargos son de 2005, otro de 2008 y el último, habría ocurrido en abril de 2013 en Gloucestershire (suroeste de Inglaterra).

Por el momento no se ha fijado una audiencia. La Policía está investigando las denuncias realizadas y la fiscalía ha recordado «a todos los interesados ​​que los procesos penales contra el Sr. Spacey están activos y que tiene derecho a un juicio justo ».

Se sabe que el teatro Old Vic recibió, en noviembre de 2017, 20 denuncias de conducta inapropiada con otros hombres por parte de Spacey. Misma razón por la que fue apartado de la serie 'House of Cards' y eliminado de la película 'Todo el dinero del mundo'. Fue a raíz de la acusación del también actor Anthony Rapp , que le denunció en 2017 de agresión sexual en un evento en Manhattan que tuvo lugar en 1986, cuando aún era menor.

Tras esto, decenas de jóvenes se animaron a alzar la voz en contra de los abusos de Spacey, entre ellos, el hijo de Richard Dreyfuss , Harry. Aseguró que le había manoseado. «Spacey me tocó cuando tenía 18 años. Él sabía que podía manosearme en un cuarto donde estaba mi padre presente y que no diría nada. Él sabía que no tendría el coraje para decirlo. Y no lo hice», dijo entonces.

El ganador de un Oscar ha negado en todo momento las acusaciones de conducta sexual inapropiada.