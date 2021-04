Una abogada india exige que el príncipe Harry sea arrestado por no casarse con ella

El peligro de buscar pareja por internet es que 'no es oro todo lo que reluce' y hay quien se hace pasar por quien no es. Esto es lo que, según el Tribunal Superior de Punjab y Haryana, le pasó a Palwinder Kaur, una abogada india que aseguraba que el príncipe Harry en persona se había puesto en contacto con ella a través de las redes sociales y que, después de tiempo chateando, le habría propuesto matrimonio.

La ilusionada abogada, convencida de que era el príncipe Harry quien se había ofrecido a casarse con ella y viendo que no iba a realizar su promesa, decidió llevar el tema a los tribunales. También solicitó que las autoridades indias emitieran una orden de arresto internacional para que la policía y el Reino Unido pudieran detener a Harry y obligarlo a cumplir su promesa de matrimonio «sin más demora».

Punjab and Haryana High Court has heard a plea seeking legal action against Prince Harry for not fulfilling an alleged promise to marry the Petitioner. The plea also sought for arrest warrants to be issued so that no further delay would occur in the marriage. #PrinceHarrypic.twitter.com/RycadP4iUj