Wing Wing, alitas de pollo con todos los sabores del mundo

DeTapeo

Un discípulo de Dabiz Muñoz crea un restaurante de comida al paso centrado en este plato único y múltiples acabados

Alitas con salsa barbacoa de Wing Wing
Laura Pintos

Madrid

Un restaurante que se dedica a un solo plato. Wing Wing, que nació como un negocio de envío a domicilio pero ya tiene local propio, en el Mercado de San Leopoldo, en Madrid, únicamente ofrece alitas de pollo, aunque despliega sus opciones gracias a ... la elaboración de más de 40 salsas de autor caseras.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

