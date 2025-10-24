Wing Wing, alitas de pollo con todos los sabores del mundo

Un restaurante que se dedica a un solo plato. Wing Wing, que nació como un negocio de envío a domicilio pero ya tiene local propio, en el Mercado de San Leopoldo, en Madrid, únicamente ofrece alitas de pollo, aunque despliega sus opciones gracias a ... la elaboración de más de 40 salsas de autor caseras.

Es el proyecto personal de Nicolás Nájera, formado con el 'triestrellado' Dabiz Muñoz como jefe de producción de GoXO primero y en RavioXO después. El joven cocinero quiso jugársela de forma independiente con esta original idea, que estrenó a inicios de este mismo año.

Su objetivo es «hacer accesible la creatividad, los sabores y la versatilidad de la alta cocina al gran público«, para lo cual escogió un producto tan popular como las alitas y se puso a diseñar sus acabados con sabores y productos del mundo.

Así, se pueden pedir con mole poblado o al estilo acevichado mexicano, chimichurri argentino, pad tahi tailandés, con salsa barbacoa, con miel y mostaza, tipo teriyaki o tikka masala, con glaseado de miso, al piri piri portugués, con mango y chile, a la brava picante o con 'sofrito de la abuela', entre otras muchas opciones -se siguen añadiendo- organizadas por origen de sus ingredientes.

Sus alitas, que se cocinan a la brasa de carbón de Marabú cubano, sin frituras ni rebozados, vienen en raciones de ocho unidades (11,50 euros). Las sirven con su piel asada recubierta de la salsa escogida, en bandejas para tomar allí o para llevar. Las sirven con su piel asada y con la salsa en bandejitas para tomar allí o para llevar.

Nicolás Nájera, de Wing Wing, y sus alitas con mango y chile y con chipotle y fresa.

Tal ha sido la buena acogida que ha tenido el nuevo puesto del Mercado de San Leopoldo, abierto hace dos años en el barrio de Tetuán y lleno de emprendedores gastronómicos a tener en cuenta, que ya han alcanzado un volumen de 350 kilos de alitas semanales.

La carta de Wing Wing solo tiene, aparte de alitas, guarniciones caseras como 'coleslaw' (ensalada de col), patatas rotas con 'receta secreta' y maíz a la brasa con queso fresco y tajín (5 cada una), además de dos postres: brownie de chocolate con caramelo salado (6) y arroz con leche al carbón coronado con arroz Ku Bak de canela y azúcar (5).

Wing Wing. C/San Leopoldo, 8, Madrid. wingwing.es