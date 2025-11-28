Vizcota, un ancestral que reivindica la uva merseguera desde las alturas

En las montañas del Alto Turia, donde el clima continental marca cada rincón del paisaje, Baldovar 923 ha logrado situarse entre los proyectos más estimulantes de la zona. Desde su fundación, la bodega ha cimentado su identidad en un principio claro: recuperar el patrimonio ... olvidado de la merseguera y demostrar que esta variedad humilde, casi relegada al recuerdo, puede dar vinos llenos de autenticidad y profundidad.

La altitud, los 923 metros que dan nombre a la bodega, y los suelos definen la forma. El proyecto, liderado por Nito Alegre, apuesta por la mínima intervención, los rendimientos bajos y las fermentaciones pausadas. Ese enfoque se vuelve especialmente revelador en Vizcota, un espumoso ancestral que muestra una nueva aproximación.

Proveniente de viñas viejas, la uva se recoge buscando la acidez natural que aporta la altitud. La fermentación comienza en depósito y continúa en botella, siguiendo el método ancestral sin correcciones ni aditivos. El vino reposa dos años en rima antes del degüelle, tiempo suficiente para que la burbuja se integre y aparezca esa textura fina y cremosa que define su carácter.

Espumoso ancestral Vizcota Bodega: Baldovar 923.

Denominación: Sin DO.

Precio: 26,90 euros.

En nariz destacan los cítricos verdes, notas de panadería y una nota pedregosa que recuerda al paisaje. En boca es directo, afilado, con un final salino que revela su origen calizo. Vizcota no solo reivindica la Merseguera: demuestra que, cuando se la escucha, puede convertirse en una de las voces más interesantes.