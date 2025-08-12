Suscribete a
ABC Premium

guía de vinos de verano abc

Todo sobre la uva godello, la variedad que conquista los paladares exigentes

Conocida como agudello, verdeja, verdelho o berdello ojo de gallo está revolucionando el consumo de los vinos hechos con ella en España

Godello, el blanco de moda que conquista a las mesas más exigentes

Todo sobre la uva godello, la variedad que conquista los paladares exigentes

Laura S. Lara

La godello ha llegado a los paladares y corazones por su equilibrio y versatilidad, redefiniendo el panorama vinícola español.

1

Origen e historia

Sus orígenes se remontan a la época de la colonización romana, aunque algunos investigadores apuntan a que también podría haber sido introducida por los ... celtas o, posteriormente, por los monjes del Císter, grandes impulsores del cultivo de la vid en la Edad Media. El noroeste de la península ibérica, con su clima fresco y suelos pizarrosos, resultó el entorno ideal para su desarrollo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app