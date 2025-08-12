Todo sobre la uva godello, la variedad que conquista los paladares exigentes

La godello ha llegado a los paladares y corazones por su equilibrio y versatilidad, redefiniendo el panorama vinícola español.

Sus orígenes se remontan a la época de la colonización romana, aunque algunos investigadores apuntan a que también podría haber sido introducida por los ... celtas o, posteriormente, por los monjes del Císter, grandes impulsores del cultivo de la vid en la Edad Media. El noroeste de la península ibérica, con su clima fresco y suelos pizarrosos, resultó el entorno ideal para su desarrollo.

2 Nombres y sinonimias

La godello también es conocida como agudello, verdeja, verdelho o berdello ojo de gallo, dependiendo de la región.

3 Cultivo exigente

Es una uva sensible al frío y la humedad, por lo que requiere cuidados especiales y terrenos bien drenados.

4 Expansión geográfica

Aunque Valdeorras y El Bierzo son sus principales bastiones, la godello también se cultiva en otras denominaciones gallegas como Monterrei, Ribeiro o Rías Baixas.

5 Perfil vinícola

Se caracteriza por producir vinos blancos de gran personalidad, que resultan frescos, elegantes, con una acidez vibrante y una mineralidad marcada, fruto de los suelos pizarrosos y el clima atlántico. Suelen mostrar aromas de frutas cítricas maduras, manzana verde, melocotón y sutiles notas de miel, flores blancas y frutos secos. Esta variedad destaca por su capacidad para envejecer en barrica, adquiriendo complejidad y matices tostados, lo que la diferencia de otras uvas blancas gallegas como el albariño.

6 Premios y reconocimientos

En las últimas décadas, los vinos de godello han recibido importantes galardones internacionales, incluyendo 100 puntos Parker, lo que ha contribuido a su prestigio global.

7 Consumo 'in crescendo'

El consumo de vinos de godello ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. La variedad ha pasado de estar al borde de la extinción en los años 70 a convertirse en una de las uvas blancas más demandadas y reconocidas del país. Según datos sectoriales, en la década de 1980 apenas quedaban unas pocas hectáreas de godello, mientras que en 2011 ya se superaban las 1.200 hectáreas, con una tendencia creciente y consolidada. Hoy, es el vino blanco de moda, desafiando el reinado tradicional del albariño y posicionando a Valdeorras en el mapa mundial del vino.

8 La favorita de los sumilleres

El auge del godello responde a la búsqueda de vinos blancos con personalidad, frescura y capacidad de envejecimiento, así como al interés creciente por las variedades autóctonas y los vinos de terruño. Su versatilidad la ha convertido en favorita de sumilleres y consumidores exigentes.

9 Una superviviente

La godello es un ejemplo de recuperación, calidad y adaptación, una uva que ha sabido reinventarse y conquistar paladares en todo el mundo, consolidando su lugar entre las grandes variedades blancas de España. Su historia, marcada por la supervivencia y la excelencia, es un reflejo del espíritu innovador y resiliente de la viticultura española contemporánea.