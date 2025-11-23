XI Salón del Vino y Guía del Vino de ABC: llega la gran cita anual del sector

Las principales bodegas españolas tienen una cita cada año, y ya van once, en el Salón del Vino de ABC. El evento se celebrará este 2025 el próximo jueves, 27 de noviembre, en la sede del periódico en Madrid.

En el Salón, que celebra ... así su undécima edición, se presentan las novedades y lanzamientos más importantes, a la vez que se ofrecen degustaciones y catas a cargo de los enólogos de cada casa.

Asimismo, sirve como antesala a la publicación de la Guía de Vinos ABC 2026, que, una vez más, incluye la cata y puntuación de 450 vinos nacionales de distinta categoría y procedencia. La revista -que sirve como manual de consulta para guiar a los lectores en el consumo, compras y regalos- se distribuirá junto con el diario ABC el viernes 28 de noviembre. Portada de la Guía de Vinos de ABC 2026 El XI Salón del Vino ABC se realizará, con el patrocinio de Velilla, en la sede de ABC (C/Josefa Valcárcel, 40b, Madrid), el jueves 27 a partir de las 18 horas y hasta las 22. Este año estarán presentes, entre otras, las bodegas Muga, Las Moradas de San Martín, Grupo Rioja Alta, Habla, Marqués de Riscal y Verum. Acudirán expertos, sumilleres, enólogos y profesionales del sector, así como invitados y lectores premium de ABC.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión