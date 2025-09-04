Tinto
Negiro, volver a empezar
El vino de la semana
Es uno de los vinos del joven viticultor Jorge Olivera, quien quiere mostrar que a veces hay que mirar al pasado para seguir avanzando
Filoxera, la plaga del siglo XIX resurge en Canarias
El vino de la rentrée habla de nuevos comienzos. Negiro es origen escrito al revés, la forma de Jorge Olivera de reivindicar lo propio con una nueva mirada. El proyecto nace de la afición de este ingeniero mecánico que, tras ... años compaginando ambas pasiones, decidió abandonar su profesión para dedicarse por completo al vino en Coscojuela de Sobrarbe (Huesca).
Su filosofía es sencilla: trabajar como lo hicieron los abuelos de su pueblo, sin aditivos e intervención mínima, llevando a la bodega solo los mejores racimos.
En cuanto a la elaboración, apuesta por fermentaciones espontáneas en pequeños depósitos, prensados suaves y crianza en barricas que acompañan sin disfrazar.
El resultado en esta añada 2023 es un tinto con fuerte arraigo local, ensamblaje de 70% moristel, variedad autóctona que aporta frescura y nervio, y 30% garnacha, que suma fruta y volumen.
Durante 12 meses ha reposado en barricas Stockinger de 500 litros, que afinan su expresión sin restarle vivacidad. Cada añada será distinta, adaptándose según la climatología, pero siempre con la intención de mostrar el carácter sincero de estas uvas y el paisaje que las acoge.
Tinto
Vino Negiro
- Bodega: Jorge Olivera
- Denominación: Vino de mesa
- Precio: 32 euros
Un origen leído de atrás hacia delante pararecordar que a veces hay que mirar al pasado para seguir avanzando.
