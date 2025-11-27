CONTENIDO PARA LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Castilla-La Mancha: Vinos Campo y Alma, sencillamente extraordinarios
Los vinos castellanomanchegos, parte fundamental de la excepcional oferta de alimentos de calidad de Campo y Alma, ofrecen una rica gama de sabores y experiencias para los amantes del vino
Bajo la marca de garantía de calidad Campo y Alma, que identifica productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Castilla-La Mancha, emergen los vinos de esta región como auténticas insignias de sabor y tradición. Cada botella representa la ... esencia de esta iniciativa impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El vino no solo refleja el carácter propio de Castilla-La Mancha, sino que es la puerta de entrada a un sinfín de experiencias. Se puede disfrutar tanto en rutas enoturísticas, que nos llevan a recorrer los majestuosos paisajes de la región, como en la calidez de nuestro hogar, maridado con otros productos emblemáticos de la gastronomía local.
Cada sorbo nos traslada al corazón de Castilla-La Mancha, invitándonos a crear momentos memorables y disfrutar de sabores que celebran una tierra sencillamente extraordinaria.
VINOS DOP (Denominación de Origen Protegida)
Tierras como las de Almansa, La Mancha, Jumilla, Méntrida, Mondéjar, Ribera del Júcar, Valdepeñas, Uclés y Manchuela son la expresión, en cada referencia, de la diversidad de sus suelos, climas y variedades autóctonas, con variedades como la airén, tempranillo, garnacha tintorera, monastrell, bobal… aportaciones de la tierra al sabor de cada vino.
Vinos de Pago (DOP)
En el caso de los Vinos de Pago, el sabor parte de Calzadilla, Campo de La Guardia, Casa del Blanco, Dehesa del Carrizal, Dominio de Valdepusa, El Vicario, Guijoso, Finca Élez, La Jaraba, Los Cerrillos, Pago Florentino y Vallegarcía.
Fincas con características únicas de suelo, microclima y manejo vitícola, que son muestra de la excelencia y del carácter propio de los viñedos castellanomanchegos. Vinos estructurados, elegantes y también intensos, garantía de perfectos maridajes con el resto de productos gastronómicos de la tierra.
Se añaden variedades como la cabernet Sauvignon, syrah, merlot, petit verdot, cabernet franc, chardonnay, viognier… un universo de sabores.
Vinos IGP (Indicación Geográfica Protegida)
El sello IGP Vinos de la Tierra de Castilla alberga, por su parte, una amplia gama de vinos: blancos, rosados y tintos, vinos de aguja, vinos espumosos, de licor y vinos de uvas sobremaduradas.
Una gran variedad, propia de una región con un clima continental de fuertes contrastes y alta insolación. Esta IGP coincide en sus variedades con sus 'compañeras' castellanomanchegas, con predominio, por ejemplo, en blanco, de la airén (la más cultivada de la región).
Campo y Alma acoge, por lo tanto, todo un universo de sabores procedentes de los viñedos de la región, resultado de la combinación de tradición y de la innovación, de la experiencia y del talento. Con vinos aromáticos, equilibrados, de frescos a intensos, para disfrutar en un aperitivo o con una buena carne. Todos suponen una perfecta representación de la esencia de la tierra castellanomanchega.
