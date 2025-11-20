Bruant 20 Aniversario, las burbujas de una intuición

Resguardada por la Serralada de Marina y próxima al Mediterráneo, la familia Pujol-Busquets ha construido en Art Laietà un proyecto que resume la identidad de Alella: viñedos antiguos, agricultura ecológica y una defensa firme de variedades locales como la Pansa Blanca y ... la Mataró.

Desde 1991, la bodega trabaja en laderas y terrazas de Alella, Teià y Tiana, donde hoy gestiona 68 hectáreas propias. Hace dos décadas, sorprendieron con una apuesta adelantada a su tiempo: Bruant, el primer cava elaborado por método ancestral a partir de uva ecológica y sin sulfitos añadidos. Su aparición supuso una vía nueva y marcó un precedente que hoy continúa. «Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible», recuerda Josep Maria Pujol-Busquets, fundador del proyecto.

La añada 2022 confirma la vigencia de aquella intuición. Elaborado con pansa blanca vendimiada a mano y criado 37 meses con sus lías, tiene una burbuja fina e integrada. En su elaboración no se añade licor de expedición, la mezcla de levaduras y azúcar que propicia la segunda fermentación. Tampoco sulfitos, buscando expresar con claridad la influencia del sauló, el suelo característico de la región, y la frescura mediterránea.

Bruant 20 Aniversario Bodega: Art Laietà (Alta Alella).

Denominación: Cava.

Precio: 20, 40 euros.

Un cava auténtico, preciso y profundamente ligado a su origen, ideal para brindar y celebrar cualquier ocasión.