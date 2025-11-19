Suscribete a
'The World's 50 Best Vineyards'

Una bodega española, elegida la tercera mejor del mundo

Premios

Ysios sube del puesto cuatro al tres, y está acompañada en el ránking por otras siete productoras de vino España

Así fue en 2024: ganó una bodega española

Bodega Ysios
Laura Pintos

La bodega riojana Ysios ha sido elegida la tercera mejor del mundo en 'The World's 50 Best Vineyards', que ha ganado este año la chilena Vik, secundada por la alemana Schloss Johannisberg como la número dos, y que tiene en total ... ocho españolas entre las seleccionadas en el ránking.

