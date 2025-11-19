Una bodega española, elegida la tercera mejor del mundo

La bodega riojana Ysios ha sido elegida la tercera mejor del mundo en 'The World's 50 Best Vineyards', que ha ganado este año la chilena Vik, secundada por la alemana Schloss Johannisberg como la número dos, y que tiene en total ... ocho españolas entre las seleccionadas en el ránking.

Se trata de Pago de Carraovejas, en el puesto ocho; González Byass, en el 21; Perelada, 22; Vivanco, 24; Gramona, 25; Abadía Retuerta, 38, y Marqués de Murrieta, 48.

El año pasado ocupó el primer lugar del mundo la riojana Marqués de Riscal, que esta vez se ve obligada a salir del listado porque ha pasado a ocupar un puesto en el Salón de la Fama de 50 Best, compuesto por todos los viñedos que han encabezado la encuesta anual de Los Mejores Viñedos del Mundo, título que otorga un jurado compuesto por más de 500 profesionales de la industria.

Bodegas Ysios está situada en la Rioja Alavesa, a los pies de Sierra de Cantabria. En 2024 protagonizó un ascenso brutal en el listado, pues pasó del 71 al cuarto lugar, y ahora sube uno más al tercero. Su sede, inaugurada en 2001, fue diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. Su enóloga jefa actual es Clara Canals, quien se incorporó a la casa en 2020.

La ceremonia de los 50 Best a las bodegas se realizó en Australia.