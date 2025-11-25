Suscribete a
ABC Premium

Un blanco entre los mejores de Europa

Valduero Blanco Reserva 2016, el único vino de la Ribera del Duero presente en la lista de los 50 mejores vinos con 97 puntos, según Decanter (Reino Unido)

Un blanco entre los mejores de Europa
VALDUERO

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Valduero fue bodega pionera en los años 90 en la elaboración de la uva blanca Albillo mayor, esta se cultivaba en la Ribera del Duero durante siglos, pero dada su carnosidad, su concentración y su acidez se utilizaba para fijar el color de ... los tintos o como uva de mesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app