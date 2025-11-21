Suscribete a
Entrevista

Audrey Doré, Premio Nacional de Gastronomía: «Vengo de una familia en la que ni siquiera se bebía vino»

Sumiller

La británica radicada en Gerona lleva el bar Vii, de los hermanos Roca, con quienes estuvo durante años en su 'triestrellado' El Celler de Can Roca

Estos son los Premios Nacionales de Gastronomía 2025

La sumiller Audrey Doré en el bar Vii, de Gerona
Laura Pintos

Para ella, el vino fue un flechazo de juventud, un descubrimiento que le abrió los ojos a una vida diferente de la que había imaginado y lejos de casa. Nacida en 1980 en Lorient, una ciudad portuaria de la Bretaña francesa, Audrey Doré, flamante ... Premio Nacional de Gastronomía 2025 a la Mejor Sumiller, siente especial ilusión por haber sido reconocida estando al frente de un bar de vinos, y no durante los ocho años que formó parte de un restaurante tres estrellas Michelin, aunque ambos, Vii y El Celler de Can Roca, ostenten el pedigrí de los hermanos Roca. En ellos, Doré despuntó por su forma de aproximarse al vino, buscando siempre referencias y proyectos singulares, tanto de grandes bodegas como de pequeños productores, y por su relación con el comensal en el servicio. Ya había ganado, en 2017 y 2019, el título a Mejor Sumiller de Cataluña.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

