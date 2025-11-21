Audrey Doré, Premio Nacional de Gastronomía: «Vengo de una familia en la que ni siquiera se bebía vino»

Para ella, el vino fue un flechazo de juventud, un descubrimiento que le abrió los ojos a una vida diferente de la que había imaginado y lejos de casa. Nacida en 1980 en Lorient, una ciudad portuaria de la Bretaña francesa, Audrey Doré, flamante ... Premio Nacional de Gastronomía 2025 a la Mejor Sumiller, siente especial ilusión por haber sido reconocida estando al frente de un bar de vinos, y no durante los ocho años que formó parte de un restaurante tres estrellas Michelin, aunque ambos, Vii y El Celler de Can Roca, ostenten el pedigrí de los hermanos Roca. En ellos, Doré despuntó por su forma de aproximarse al vino, buscando siempre referencias y proyectos singulares, tanto de grandes bodegas como de pequeños productores, y por su relación con el comensal en el servicio. Ya había ganado, en 2017 y 2019, el título a Mejor Sumiller de Cataluña.

¿Cómo llegaste a la profesión de sumiller?

Yo vengo de una familia en la que ni siquiera se bebía vino en casa, así que realmente empecé a beber vino cuando llegué a España en el 99. Sobre los 25 años o algo me di cuenta de que me gustaba ese mundo e hice un curso muy pequeñito, muy genérico y muy fácil, pero después eché el curriculum en La Vinya del Señor, en Barcelona, y ahí comenzó a moverse el engranaje. Luego estuve en una tienda de vinos y después en el Roca Moo, donde conocí a los hermanos y empecé a trabajar con ellos. Ya entonces hice cursos más serios, como el posgrado de sumiller en el CETT, y luego, claro, te metes tanto que al final empiezas a encontrar esto extremadamente interesante y ya no hay vuelta atrás. Hace unos 20 años que estoy en el sector.

¿Qué te trajo a España?

Viví en Madrid cinco años y a Barcelona llegué en 2004. Había venido un verano a trabajar y aquí descubrí la luz. No volví más.

Hiciste tu vida en España...

Vosotros no sabéis lo que es estar tres meses sin ver el sol, con un cielo que además es bajo, todo deprimente. Aquí con la luz y el sol...si te cambia hasta el carácter y la vida. Dan muchas más ganas de estar en la calle, con gente, sobre todo en aquel entonces, ahora hace más calor en todos lados.

Tu gran momento profesional llegó cuando te incorporaste a El Celler de Can Roca.

Después de tres años y medio en el Moo, aunque estaba muy a gusto, ya me quería ir de Barcelona. Cuando eres joven quieres vivir en una ciudad muy grande, donde hay mucho por hacer y mucha cultura, pero luego llega un momento en el que buscas un poco más de paz. Cuando se lo comenté a Josep (Roca) me propuso ir a Gerona. De eso hace casi diez años.

¿Cuál fue la principal lección que aprendiste en El Celler?

Ya lo había empezado a aprender antes, pero allí lo confirmé, y es que nunca sabes quién está sentado, nunca sabes quién sabe más que tú de esta zona, así que prudencia, prudencia, prudencia. Yo aprendo mucho de los clientes y aprendo mucho de mis estudiantes. También me enseñó a ser muy paciente, las cosas no llegan así porque sí. La paciencia es importante porque aprendes muchas cosas en el camino. Luego, además, a El Celler viene muchísima gente del mundo del vino. Me hacía gracia porque me preguntaban qué famosos iban, y yo decía '¿famoso para quién?', porque para mí los famosos son los grandes productores de vino. Para mí ellos eran mucho más importantes que cualquier persona de la farándula, que me importaba un bledo, o cualquier futbolista que ni siquiera sé quién es.

¿Cómo aceptaste el reto de pasar de un tres estrellas a un bar?

El cambio fue tan rápido que ni te lo planteas y te pones dentro y vas aprendiendo. Ahora, con más de un año de distancia, ya ves mucho mejor las cosas. En un modelo estás con pocos clientes mucho tiempo, pero tal vez ya no los vuelves a ver, o los ves una vez al año, y en otro estás con mucha más gente, menos tiempo, pero mucho más a menudo. La relación es muy diferente, ahora es más de tú a tú, sé su vida, cuándo van a venir, qué les gusta. Al final, la gente lo que quiere es cariño, sean en un estrella Michelin o en un bar, quieren sentirse especiales, y tú quieres lo mismo cuando estás en el servicio. Nos aportamos mutuamente.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo en el día a día?

Que el 'feedback' es inmediato. Me acuerdo de antes hacer una parte de trabajo de sala y otra de oficina por un proyecto que teníamos, y al final eso de hacer una reunión para hacer un papel para una reunión que tendremos en semanas para un proyecto que tenemos de aquí a seis meses que al final no se hace, a mí no me gusta. A mí me gusta acción, reacción; problema, solución, todo inmediato, y la sala es esto.

El mundo del vino, a quienes no pertenecemos a él, nos parece complejo e inabarcable, todo el tiempo hay novedades, cambios, experimentación....

Así es, ¡y esa es la gracia! Que sea inabarcable, que vayas al bar de vinos de al lado de tu casa y tenga otras cosas, que no sea homogéneo. Todos nos enriquecemos de lo que nos aportamos unos a otros. Vas a un sitio y te dan a probar algo distinto, o te hablan de otro proyecto. Es un mundo en el que no somos egoístas, sino que siempre compartimos lo que vemos, lo que descubrimos, y esto es muy chulo, porque realmente hay mucho compañerismo. Por ejemplo ahora en Gerona hemos abierto en un año y poco tres sitios de vino, muy cerca al uno del otro, y mejor, ojalá hagamos una calle del vino en Gerona, una ruta.

¿No te agobia no poder conocer todo, controlar bien el sector?

No, porque no puedes. Es imposible.

Doré con los hermanos Roca y un compañero en Vii

Aunque no venías de una familia del vino, ¿tenías esas capacidades innatas para percibir sus matices al catar, o eso se puede aprender?

Se aprende. Me acuerdo de las primeras catas, cuando me decían a qué olía un vino y yo pensaba 'no huelo nada, yo no entiendo nada, no valgo'. Pero luego vas aprendiendo. Hay gente que sí tiene este don, que posee una memoria olfativa muy grande y felicidades para ellos. Yo no soy así, de hecho creo que catar no es mi fuerte más grande, pero vas aprendiendo. Al final cada día estás oliendo vino, probando, y también tienes que aprender, ir al mercado por ejemplo, porque si te dicen que algo huele a chirimoyas y tú nunca las has olido, es imposible que lo identifiques. Debes aprender de frutas, de verduras, de especias, de lo bueno, de lo malo, para hacerte tu catálogo olfativo en la cabeza. Pero se aprende, que la gente no se desespere porque yo era muy mala y al final con el tiempo lo consigues.

¿Cómo te explicas que, habiendo tan buen vino en España, tanta riqueza enológica, caiga su consumo?

Sobre todo la gente joven bebe poco alcohol. Por lo que vemos es una generación más afín a lo saludable, aunque yo creo que no hace falta ser tan extremo. Igual que ha habido mucho extremo de industrialización en los 80 y 90 y estamos saliendo de esto, como se ve tanto en la agricultura como en el vino, de ahí el éxito actual del vino natural o las frutas y verduras ecológicas o de huerta. En el vino ha pasado lo mismo, la gente tiene mucha más sensibilidad con la agricultura sostenible o la ecológica o biodinámica, o con la gastronomía de kilómetro cero. Pero es cierto que los de 20 a 25 años beben muy poco, eso sí, de más calidad. No sé si es un efecto y volverá, porque siempre vamos a los extremos y luego se matiza. Ya veremos.

¿Entonces vino natural, sí?

Un 90 por ciento de nuestra carta es de vino natural. Apostamos por el valor del agricultor que tal vez puede vivir con seis hectáreas y al que no le vas a negociar los precios, que te cuenta todo lo que su proyecto tiene detrás y eso le da un valor añadido.

Cada vez hay elaboradores independientes, muchos muy interesantes, y por otro lado grandes bodegas. ¿Qué se está haciendo en general bien y mal en España en el vino ahora mismo?

Todo el mundo se ha dado cuenta de que la tierra y el suelo se tienen que cuidar. De hecho, este año la DO Penedés es es la primera de España cien por cien ecológica. Se está haciendo un gran esfuerzo para trabajar de una forma más respetuosa con los recursos, y eso está muy bien. Todas las bodegas, grandes y pequeñas. Se filtra mucho menos, y tienes poso, pero no pasa nada, porque guardas mucha esencia también. Todos están haciendo un giro más o menos grande en este sentido. Obviamente si tú haces 100.000 botellas tienes que tener mucho control, y eso está bien, se entiende. Yo no tengo nada en contra de las grandes bodegas, que de hecho hacen un trabajo muy grande de exportación de una imagen de España de calidad. Hay mercado para todo el mundo y bienvenidos sean, pero es verdad que a nivel de agricultura sí que se ha visto un cambio en el que todo el mundo ha rebajado sulfitos y esto es algo muy positivo.

En las cartas han entrado por fin los jereces, se ven más espumoso y por otro lado el público consume más blancos. ¿Ves estas tendencias?

Los espumosos, muchísimo. También hay un tipo de espumosos que son los vinos ancestrales, con crianzas más cortas, más inmediatas, que han llegado con fuerza, también son más económicos porque hay menos trabajo de guarda de botella en las bodegas. Blancos hace mucho tiempo que lo vemos, pero también porque el tipo de comida que comemos en los últimos años es más vegetal y de pescado, y menos de platos más contundentes. En cuanto los vinos de Jerez, cuando yo abrí hace un año no tenía pero decidí ponerlos para probar, a copas, porque al ser oxidativos los puedes tener abiertos un año y no se mueven. Me di cuenta de que la gente pedía mucho más jerez de lo que yo lo que yo pensaba, fue una muy grata sorpresa.

¿Qué supone para ti el Premio Nacional de Gastronomía?

Una sorpresa muy grande y muy grata. No lo esperaba para nada. Me sorprendió además que fuera ahora, que tengo un bar sin estrellas ni nada. Pero cuando lo comenté mucha gente me dijo «yo también soy tabernero» y se produjo como una especie de reivindicación. Pero fue justo una de las cosas que valoró el jurado.

¿Cómo te ves en dentro de diez años?

Tendré 55 años... no sé cómo estará mi cuerpo, si aguantará aún estar al pie de cañón. Ya veremos. Yo estoy muy a gusto en una empresa que me cuida y que me da mucho, y creo que me jubilaré aquí. De momento los próximos cinco los veo en el bar, después ya veremos.

¿Cómo llevas los problemas de conciliación que suele haber en el sector por los horarios?

Yo no tengo hijos, por tanto no tengo problemas de conciliación familiar, yo me adapto. Pero es un tema si trabajas en hostelería.

¿Qué te gusta hacer además del vino?

El tema es que esto te lleva mucho tiempo, y entonces lees sobre vino, vas a visitar bodega, ves viñas y tus amigos también habitualmente hablan de esto. Es un mundo apasionante y que te da para muchas cosas.