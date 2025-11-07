Suscribete a
Espumoso

Las Amigas, con los pies en el aire y la cabeza en la tierra

El vino de la semana

El ancestral es elaborado por dos amigas siguiendo las normas biodinámicas

Rebeca y Julia forman la bodega Raíces Aéreas
Pilar Cavero

MADRID

Raíces Aéreas nació de un encuentro improbable entre dos amigas unidas por el vino. Se conocieron en la Escuela de Catas de Alicante y, casi sin buscarlo, el vino natural las hizo coincidir en un mismo camino. Lo que comenzó como una idea ... sobre una servilleta en la terraza de un bar de pueblo, con mil euros cada una, se ha convertido en un proyecto que respira autenticidad, esfuerzo y complicidad.

