Las Amigas, con los pies en el aire y la cabeza en la tierra

Raíces Aéreas nació de un encuentro improbable entre dos amigas unidas por el vino. Se conocieron en la Escuela de Catas de Alicante y, casi sin buscarlo, el vino natural las hizo coincidir en un mismo camino. Lo que comenzó como una idea ... sobre una servilleta en la terraza de un bar de pueblo, con mil euros cada una, se ha convertido en un proyecto que respira autenticidad, esfuerzo y complicidad.

En 2023 llegó la oportunidad de elaborar su primer vino, y no lo dudaron. Las Amigas simboliza el inicio de todo: un ancestral fresco y vibrante, nacido de la unión del xarel·lo y el macabeo, con fermentación espontánea, crianza sobre lías y sin más aditivos que la pasión. Un vino que transmite alegría, emoción y ganas de celebrar la vida, como la carta del 3 de Copas del tarot que aparece en su etiqueta.

Las Amigas Bodega: Raíces Aéreas

Denominación: No tiene.

Precio: 15,90 euros.

Las uvas proceden del Alt Penedès, cultivadas con respeto bajo prácticas biodinámicas. Cada botella encierra la historia de dos mujeres que aprendieron a construir desde la confianza y la intuición, que avanzan con los pies en la tierra y la mirada puesta en el cielo. Raíces Aéreas es su forma de agradecer a quienes las acompañaron en el camino y brindar, siempre, por la amistad.