Albariza en las Venas, el vino de un bar de Jerez

Rocío Benito y Juan Carlos Vidarte representan una nueva aproximación al mundo del vino. Un enfoque de 360 grados que incluye la divulgación, así como el conocimiento de todos los pasos del proceso desde la viña hasta la copa.

Se conocieron vendimiando las ... uvas del jerezano Luis Pérez, y desde entonces sus caminos se han entrelazado. Rocío es vallisoletana y ha trabajado en grandes restaurantes de nuestro país como sumiller. Juan Carlos es enólogo y nacido en Jerez.

Es allí, en un lugar con tanta tradición vinícola donde decidieron abrir su bar de vinos, Albariza en las Venas. Toda una declaración de intenciones. En él se pueden probar vinos de todo el mundo, incluyendo el suyo propio. Blanco Albariza en las Venas Bodega: Albariza en las Venas.

Denominación: Vino de España.

Precio: 21 euros. Se trata de un palomino fino del Pago de Añina, que no tiene contacto con madera, simplemente fermentado en acero inoxidable. Un blanco que ejemplifica toda la singularidad de sus creadores; lleno de tradición y autenticidad pero siendo al mismo tiempo un soplo de aire fresco. Notas sutiles de fruto seco, acidez vibrante pero comedida, un vino para brindar y disfrutar por copas, que demuestra que lo mejor, está siempre por venir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Vino

Reportar un error