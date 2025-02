Vinos con certificado ecológico más destacados de España para tener en cuenta

Vinos ecológicos tintos

Alanda Tinto 2016

José Luis Mateo está detrás del proyecto Quinta da Muradella, pequeña bodega de producción ecológica. Alanda tinto es un ‘coupage’ de variedades tintas #que deslumbra gracias a su frescura y elegancia.

Puntos: 94. Precio: 20 €. Añada: 2016. Denominación: Monterrei. Variedad: Mencía, bastardo, garnacha tintorera, mouratón, arauxa. Bodega José Luis Mateo . Verín (Orense).

domonterrei.wine

Altolandon by Rosalia

Rosalía Molina destila pasión y conocimiento por partes iguales. Su interpretación de la garnacha es brillante, gracias a la mínima intervención y su crianza mixta en barrica y ánfora.

Puntos: 93. Precio: 18 €. Denominación: Manchuela. Variedad: Garnacha centenaria. Bodega Altolandon . Landete (Cuenca).

altolandon.com

Finca Comabarra

Trabajo exclusivo con abonos orgánicos de elaboración propia. Las tres variedades son vendimiadas y fermentadas por separado, crianza de 14 meses en barricas nuevas de roble francés. Limpio y elegante, denota un trabajo exhaustivo y cuidado. Un vino perfecto para iniciarse en el mundo de los vinos ecológicos.

Puntos: 93. Precio: 26 €. Añada: 2018. Denominación: Costels del Segre. Variedad: Garnacha, syrah, cabernet sauvignon. Bodega Tomàs Cusiné . El Vilosell (Lleida).

tomascusine.com

Azos Do Pobo Soutipedre 2019

Cultivos escalonados y viñas viejas plantadas solas en rizoma enmarcan este proyecto de permacultura. Los vinos resultantes son el particular homenaje de Laura Lorenzo y Álvaro Domínguez a los viticultrores que les confiaron sus viñas. Tinto denso y rústico.

Puntos: 92. Precio: 25 €. Añada: 2019. Sin denominación. Variedad: Mencía, mouratón, gran negro, garnacha tintorera y merenzao, entre otras. Bodega Daterra Viticultores . Manzaneda (Orense).

daterraviticultores.com

Calambur Moravia

A través de las generaciones, la familia Recuero ha aprendido a dar protagonismo a sus viñedos y a las variedades indígenas del valle del Gigüela. Su Calambur Moravia es la prueba evidente de que están en lo cierto.

Puntos: 93. Precio: 13 €. Añada: 2016. Denominación: Sin D. O. Variedad: Moravia. . Villanueva de Alcardete (Toledo).

recueroandco.com

Deunido 2020

Uvas de cultivo biodinámico que maceran durante una semana con una décima parte del raspón, propician la fermentación natural con levaduras autóctonas. Lo hace en depósitos de acero inoxidable, donde aguarda cinco meses antes de pasar a la botella. Bien estructurado e intenso.

Puntos: 93. Precio: 19 €. Añada: 2020. Denominación: Montsant. Variedad: Garnacha tinta. Bodega Christian Barbier . Montsant (Tarragona).

Clio 2018

Procedente del mismo viñedo que el mítico El Nido, cuenta con el certificado ecológico. Clío #es un vino que sorprende por su estructura y potencia. Notas de frutos rojos y torrefactos forman una atractiva paleta aromática.

Puntos: 93. Precio: 45 €. Añada: 2018. Denominación: Jumilla. Variedad: Monastrell, cabernet sauvignon. Bodega El Nido . Jumilla (Murcia).

gilfamily.es/bodegas_el_nido

Ecce Vinum Coupage 2011

Moisés Casas lidera esta bodega toledana que produce vinos ecológicos desde 2009, aunque es la cuarta generación de una familia dedicada al vino. Con aromas de hierbas aromáticas y florales, su coupage funciona como un engranaje perfecto.

Puntos: 92. Precio: 12 €. Añada: 2011. Denominación: IGP Tierra de Castilla. Variedad: Merlot, syrah y cabernet sauvignon. Bodega Moisés Casas . Miguel Esteban (Toledo).

eccevinum.com

Eixe 2019

Variedades minoritarias y antiguas de viñas jóvenes nutren este tinto nacido a más de 500 metros de altitud en un paraje escarpado de la Sierra de Eixe. Maceración carbónica con los racimos enteros, dos meses en acero inoxidable y un año de crianza en roble francés. Perfumado y especiado.

Puntos: 91. Precio: 27 €. Añada: 2019. Denominación: Sin D.O. (Ribeira Sacra). Variedad: Albarello, merenzao y negreda. Bodega Peixes Viños Do Macizo Ourensan . Viana do Bolo (Orense).

Finca Valderoble 2019

Debido a su altitud y llanura, antaño era una pequeña pista de aterrizaje para avionetas. Hoy es una parcela de suelos calizos, que permite que este vino despegue siendo fresco y muy expresivo.

Puntos: 93. Precio: 20 €. Añada: 2019. Denominación: Ribera del Duero. Variedad: Tinto fino y merlot. Bodega Félix Callejo . Sotillo de la Ribera (Burgos).

bodegasfelixcallejo.com

El Rumbero 2019

Este vino elegante representa el trabajo concienzudo en la viña y el trato exquisito a las parcelas cercanas al mar que Oriol Artigas mima. Excasa intervención, oda a los ciclos lunares y poca poda. Despalillada, se pisa, macera cinco días en inoxidable, y completa su crianza sobre sus lías.

Puntos: 93. Precio: 20 €. Añada: 2019. Denominación: Alella. Variedad: Garnacha negra. Bodega Oriol Artigas . Llinás del Vallés (Barcelona).

oriolartigas.com

Instabile No.8 Peccata Minuta 2018

Máxima expresividad de la garnacha peluda de los vinos más recientes del Priorat, hijos de un terreno y una climatología extremos que los responsables de esta bodega han sabido interpretar. Fermentación espontánea, sin despalillado. Crianza unicamente en inoxidable. Sutil y elegante.

Puntos: 92. Precio: 21 €. Añada: 2018. Denominación: Priorat. Variedad: Garnacha peluda. Bodega Vins Nus by Alfredo Arribas . Vila del Lloar (Tarragona).

vinsnus.com

L’Hostal 2014

Representa una de las mejores y más puras expresiones de la rusticidad de la cariñena. De las viñas supervivientes de una parcela salteada de olivos y frutales. Racimos enteros pisados tras tres días de espera en cubas de hormigón. Crianza en barricas viejas sin lavar. Envolvente.

Puntos: 95. Precio: 80 €. Añada: 2014. Denominación: Montsant. Variedad: Cariñena. Bodega Joan D’Anguera . Darmós (Tarragona).

cellersjoandanguera.com

El Veneno 2019

‘Tío Veneno’, un malhumorado viticultor legó un terreno excepcional en el Alto Vinalopó. Maceración natural con levaduras del propio viñedo. Barricas nuevas y de roble francés, a partes iguales durante dos años, completan su crianza. Gran potencial de guarda. Monte bajo y aromáticas.

Puntos: 93. Precio: 27 €. Añada: 2019. Denominación: Alicante. Variedad: Monastrell. Bodega Casa Agrícola Pepe Mendoza . Llíber (Alicante).

casaagricola.es

La Cañada del Jinete 2018

Julia Casado se ha ganado a pulso un lugar destacado en el panorama gracias a vinos como La Cañada del Jinete. Monastrell envejecido en ánforas de barro, el resultado es un vino elegante y extremadamente expresivo.

Puntos: 94. Precio: 25 €. Añada: 2018. Denominación: Bullas. Variedad: Tempranillo. Bodega Julia Casado La del Terreno . Bullas (Murcia).

Vinya Le Havre 2015

Jean Leon fue un pionero y visionario. Apostó por la cabernet sauvignon, Vinya Le Havre data de 1968, y año tras año se confirma su acierto. Grosellas y cuero se funden, gran estructura y complejidad.

Puntos: 94. Precio: 21 €. Añada: 2015. Denominación: Penedés. Variedad: Cabernet sauvignon y cabernet franc. Bodega Jean Leon . Torrelavit (Barcelona).

jeanleon.com

Laderas del Norte

Laderas del Norte

Vino elaborado únicamente con uvas procedentes de la finca Valdesardon, propiedad de la familia Arzuaga Navarro, es el viñedo más occidental de la Ribera del Duero. Mínima intervención posible tanto en viña como en bodega.

Puntos: 92. Precio: 17 €. Añada: 2017. Denominación: Ribera del Duero. Variedad: Tinto fino. Bodega Arzuaga . Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

arzuaganavarro.com

Las Tinadas Cencibel 2016

La finca Las Tinadas y un viñedo viejo de secano proporcionan la cencibel utilizada para su elaboración. El conocimiento y cariño por la variedad así como una elaboración respetuosa e impecable hacen de este vino un nuevo referente. Maravilloso.

Puntos: 95. Precio: 25 €. Añada: 2016. Denominación: Vino de la Tierra de Castilla . Variedad: Tempranillo. Bodegas Verum . Tomelloso (Ciudad Real).

bodegasverum.com

Los Corrales de Moncalvillo Maturana Tinta en Ánfora

Bodegas Corral da en el clavo con este monovarietal de Maturana. En la añada 2019 se apuesta por la crianza en ánfora y el acierto es mayúsculo. Elegante, sútil, con notas especiadas, es complejo y maravilloso, un gran descubrimiento que dará mucho que hablar.

Puntos: 94. Precio: 33 €. Añada: 2019. Denominación: Rioja. Variedad: Tempranillo. Bodegas Corral . Navarrete (La Rioja).

bodegascorral.com

Vinya Palau 2015

Elegante ejemplo de merlot, en el que encontramos el armazón y estructura que otorga la variedad sobre el que se desarrollan aromas de fruta negra, bosque mediterraneo y cuero.

Puntos: 93. Precio: 21 €. Añada: 2015. Denominación: Penedés. Variedad: Merlot. Bodega Jean Leon . Torrelavit (Barcelona).

jeanleon.com

Los Corrales de Moncalvillo Maturana Tinta 2018

Bodegas Corral apuesta por la Maturana en sus tintos ecológicos recién salidos al mercado. La añada 2018 fue envejecido en barrica de roble. Los aromas especiados de la variedad y los tostados de la crianza se unen en este vino singular.

Puntos: 92. Precio: 26 €. Añada: 2018. Denominación: Rioja. Variedad: Maturana tinta. Bodegas Corral . Navarrete (La Rioja).

bodegascorral.com

Mercenario Tinto

Tinto biodinámico elaborado en tinajas. Suelo granítico, muy vivo, con presencia de ganado ovino entre las viñas en una escarpada ladera. Pisado ligero de la uva sin gran extracción que se deja macerar durante algo más de un mes. Vino tan vivo como el suelo del que procede.

Puntos: 92. Precio: 15 €. Añada: 2019. Denominación: Sin D. O. (Monterrei). Variedad: Caíño tinto, brancellao, espadeiro y souson. Bodega Facenda Agrícola Augalevada . Riobó (Orense).

Old Hands

Potencia de la monastrell en este vino honesto que que expresa todos los rasgos singulares de la variedad. Cuatro meses de crianza en barrica de roble preparan este tinto para tener un paso largo, especiado, de una más que buena relación calidad-precio.

Puntos: 92. Precio: 5 €. Añada: 2019. Denominación: Yecla. Variedad: Monastrell. Bodega La Purísima . Yecla (Murcia).

bodegaslapurisima.com

Parajes del Valle

Uva monastrell nacida en suelo calizo. Fermentada en acero inoxidable y paso posterior por depósitos de hormigón. Ataque fresco, sedoso, equilibrado. Reflejos de monte bajo y ligereza.

Puntos: 93. Precio: 8 €. Añada: 2020. Denominación: Jumilla. Variedad: Monastrell. Bodega Parajes del Valle . Jumilla (Murcia).

parajesdelvalle.es

Partida Creus Trepat

Proyecto enfocado en el más absoluto respeto al medio, uno de sus principales objetivos es la recuperación de variedades minoritarias como la trepat. En sus manos deslumbra produciendo un vino único y genuino.

Puntos: 94. Precio: 21 €. Añada: 2017. Denominación: Sin D. O. Variedad: Trepat. Bodega Partida Creus . Bonastre (Tarragona).

partidacreus.com

Ulterior Tinto Velasco Parcela nº 10

Uno de los pocos monovarietales de tinto velasco del mercado, procedente de la finca El Romeral. Pulido y grácil con aromas florales y ciertos toques de cacao. Vivo y con mucha presencia recibe parte de su carácter de la fermentación en barricas de segundo uso y tinajas de barro, en partes iguales. De suelo calizo vivo.

Puntos: 93. Precio: 19 €. Añada: 2016. Denominación: Vino de la Tierra de Castilla. Variedad: Tinto velasco. Bodegas Verum . Tomelloso (Ciudad Real).

bodegasverum.com

El Legado Petit Verdot 2016

Elaboración cuidada para este monovarietal de petit verdot que cuenta con una crianza de 15 meses en barricas de roble francés y americano. Franco y directo, destacan las frutas negras sobre los tostados y la madera.

Puntos: 91. Precio: 15 €. Añada: 2016. Denominación: Vino de la Tierra de Castilla. Variedad: Petit verdot. Bodega Finca El Refugio . Socuéllamos (Ciudad Real).

fincaelrefugio.es

Ulterior Graciano Parcela nº 17 2016

Unión perfecta de la graciano con la tierra manchega. Sutil con ciertos toques amargos. Carácter de intenso color cereza que devuelve en boca campo y monte bajo. Elaboración mixta entre barricas de roble francés y tinajas de barro. Más de 12 meses en cueva hasta su comercialización.

Puntos: 94. Precio: 19 €. Añada: 2016. Denominación: Vino de la Tierra de Castilla. Variedad: Graciano. Bodegas Verum . Tomelloso (Ciudad Real).

bodegasverum.com

Venus 2017

Se podría decir que Sara Pérez representa a una Venus actual. Los suyos son vinos hechos desde la más profundo de su ser, que reflejan la singularidad y grandeza de Montsant.

Puntos: 94. Precio: 30 €. Añada: 2017. Denominación: Montsant. Variedad: Cariñena, garnacha. Bodega Venus la Universal . Falset (Tarragona).

venuslauniversal.com

Vinos ecológicos blancos

Albillo Real 2020

Albillo real proveniente de viñedos ecológicos situados en San Martín de Valdeiglesias. Tratada con mimo y respeto, la crianza de seis meses en barrica le aporta la textura y sedosidad. La aproximación más pura y sincera de la variedad y su origen.

Puntos: 91. Precio: 15 €. Añada: 2020. Denominación: Vinos de Madrid. Variedad: Albillo real. Bodega Las Moradas de San Martín . S.M. de Valdeiglesias (Madrid).

lasmoradasdesanmartin.es

Arenas de Santyuste 2020

Bicentenarios viñedos de verdejo y la impronta personal de Esmeralda García hacen de este vino un ejemplo del manejo de los tiempos. Es hijo del ritmo calmado de Santiuste y una vinificación sencilla. Prensado directo, acero y inoxidable y tinaja sobre sus lías. Aromático y astringente.

Puntos: 94. Precio: 18 €. Añada: 2020. Denominación: Vino de la Tierra de Castilla y León. Variedad: Verdejo. Bodegas Esmeralda García . Santiuste de San Juan Bautista (Segovia).

esmeraldagarcia.es

A’Rocha 2018

A Rocha es el proyecto más personal del viticultor Matías Michelini y su trabajo sobre parcelas de viñas viejas en la confluencia del Avía y el Miño. Suelos de granito y pizarra que recogen la calidez del sol atlántico y sus brisas. Crianza en ánforas. Vino tranquilo.

Puntos: 92. Precio: 43 €. Añada: 2018. Denominación: Ribeiro. Variedad: Treixadura, loureira, lado, albariño y godello. O Morto Wines . Ribadavia (Orense).

Cau d'en Genis

Expresión pura de la variedad, añada y terreno. Crianza en huevo de cemento, lo que favorece el movimiento libre de las lías, otorgando mayor volumen y densidad. Hinojo y salinidad envuelven un blanco honesto, fruto del trabajo bien hecho.

Puntos: 92. Precio: 14 €. Añada: 2019. Denominación: Alella. Variedad: Pansa blanca (xarel·lo). Bodega Alta Alella . Alella (Barcelona).

altaalella.wine

Dido Blanc 2019

Territorio, suelo, una pretendida búsqueda de la belleza y valores. Aspectos tangibles e intangibles confluyen en este blanco de garnacha y macabeo de viñas viejas y jóvenes. Pie de cuba con levaduras autóctonas y crianza de 14 meses en foudres sobre lías. Capaz de trasmitir el Montsant.

Puntos: 94. Precio: 18 €. Añada: 2019. Denominación: Montsant. Variedad: Garnacha blanca, macabeo y xarel·lo. Bodega Venus La Universal . Falset (Tarragona).

venuslauniversal.com

Finca La Cantera

Pequeña producción de este Verdejo ecológico, fermentado y criado en barrica de roble francés. Fruta blanca madura en nariz, el trabajo de lías le aporta volumen y densidad. Acidez vibrante que prolonga el final, una apuesta ganadora.

Puntos: 91. Precio: 20 €. Añada: 2018. Denominación: Rueda. Variedad: Verdejo. Bodegas Pita. Rubí de Bracamonte (Valladolid).

bodegaspita.com

Finca Montico 2020

Vino de finca que busca elevar la clase de la blanca castellana y que desde 2018 cuenta con la certificación ecológica. Blanco solvente, complejo y fresco, que muestra una verdejo sincera y poderosa.

Puntos: 93. Precio: 13 €. Añada: 2020. Denominación: Rueda. Variedad: Verdejo. Bodega Marqués de Riscal . Rueda (Valladolid).

marquesderiscal.com

Vinya Gigi 2018

La finca Vinya Gigi fue plantada en 1967 y debe su nombre a la hija de Jean León. Expresivo, con aromas de fruta de hueso y tropical, te desarma gracias a su textura envolvente y final seductor.

Puntos: 93. Precio: 22 €. Añada: 2018. Denominación: Penedés. Variedad: Chardonay. Bodega Jean Leon . Torrelavit (Barcelona).

jeanleon.com

La Bella 2019

Esta xarel·lo enérgica y mineral nace en suelo granítico en una parcela acariciada por la tramontana. Mínima intervención sobre el terreno que dejan expresar toda la tipicidad que le confiere el paisaje. Fermentación espontánea prolongada casi dos semanas. Diez meses en inoxidable.

Puntos: 93. Precio: 25 €. Añada: 2019. Denominación: Alella. Variedad: Pansa blanca (xarel·lo). Bodega Oriol Arigas. Llinás del Vallés (Barcelona).

oriolartigas.com

Las Tinadas Airén de Pie Franco 2020

Verum eleva a un nivel superior su variedad blanca fetiche y la airén brilla como nunca en Las Tinadas. Reposa cuatro meses en tinaja de barro, lo que permite percibir el terreno de donde procede y mantener su personalidad. Excelente.

Puntos: 94. Precio: 14 €. Añada: 2020. Denominación: Vino de la Tierra de Castilla. Variedad: Airén . Bodega Verum . Tomelloso (Ciudad Real).

bodegasverum.com

Hurdy Gurdy 2020

Transformación pura, sin nada más que añadir que la paciencia y el saber hacer. Los creadores de este proyecto apuestan por un cuidado exquisito de la viña, biodinámica, que crece sobre suelo pizarroso. Un semana de maceración carbónica, crianza mitad en barrica usada y en inoxidable. Intenso.

Puntos: 92. Precio: 19 €. Añada: 2020. Denominación: Sin D.O. (Empordá). Variedad: Cabernet franc y merlot. Bodega Vinyes Tortuga . Rabós (Gerona).

vinyestortuga.com

Menade Verdejo 2020

Es el proyecto más singular de los hermanos Sanz en Rueda. Tres vendimias –en verde; diurna y manual; y nocturna mecanizada– dan vida a este verdejo puro estabilizado de manera natural tras un breve maduración sobre sus propios sedimentos. Tipicidad y frescura. Final largo.

Puntos: 91. Precio: 10 €. Añada: 2020. Denominación: Rueda. Variedad: Verdejo. Bodega Menade . Nava del Rey (Valladolid).

menade.es

Miranius 2018

Vivo, sagaz, astuto como el zorro que refleja su etiqueta. Este vino recoge la impronta que sus creadores legan en el paisaje del Penedés. Acidez marcada, paso en boca alegre, de gran profundidad. Buena predisposición para la crianza en la botella.

Puntos: 93. Precio: 11 €. Añada: 2018. Denominación: Penedès. Variedad: Xarel·lo. Bodega Celler Credo . San Sadurní de Noya (Barcelona).

cellercredo.cat

Ossian 2018

Ossian se ha convertido, por méritos propios, en referente si hablamos de verdejo, contribuyendo a situarla en el lugar que le corresponde. Una vez más logran plasmar su mejor versión, siendo 2018 especialmente elegante y profundo.

Puntos: 94. Precio: 27 €. Añada: 2018. Denominación: Vino de la Tierra Castilla y León. Variedad: Verdejo. Bodega Ossian Vides y Vinos . Nieva (Segovia).

ossianvinos.com

Nun Vinya dels Taus 2018

No llega a una hectárea la parcela de la que sale este blanco fino, ejemplo de biodinámica en el Alto Penedés. La viña de los topos, de la que recibe su nombre, fue replantada tras la Guerra Civil. Allí hicieron un campo de aviación. Vendimia manual. Maceración en frío y fermentación espontánea.

Puntos: 95. Precio: 53 €. Añada: 2018. Denominación: Penedès. Variedad: Xarel·lo. Bodega Enric Soler . Sabanell - Font Rubí (Barcelona).

enricsoler.cat

Vinya Oculta 2019

Máximo respeto a la tierra en este vino elaborado con xarel·lo en su totalidad. Limpio, de aromas concentrados fruto de la fermentación natural con levaduras propias. Criado en barrica de roble francés. Viveza y sensaciones potentes ejemplo de una elaboración sin añadidos.

Puntos: 91 . Precio: 22 €. Añada: 2019. Denominación: Penedés. Variedad: Xarel·lo. Bodega Amos Bañeres . La Múnia (Tarragona).

