Estas son todas las nuevas Estrellas Michelin en la Guía 2026

La Guía Michelin ha entregado en la ocasión sus distinciones anuales: una, dos y tres estrellas, el mayor reconocimiento de la cocina. También, los galardones Bib-Gourmand, que seleccionan a los comedores con mejor relación calidad-precio, y las estrellas verdes a los más sostenibles.
Como cada año, hay restaurantes que repiten, revalidando sus 'macarons', otros que suben o bajan de categoría y algunos que entran por primera vez en la famosa publicación gastronómica. Este es el listado completo de las nuevas estrella Michelin 2026.
El Taller Seve Díaz - Puerto de la Cruz
Faralá - Granada
Haydée by Víctor Suárez - Adeje
Mare - Cádiz
Ochando - Los Rosales
Palodú - Málaga
ReComiendo - Córdoba
Barahonda - Yecla
Kamikaze - Barcelona
Llavor - Oropesa del Mar
Rubén Miralles - Vinarós
Scapar - Barcelona
Simposio - San Antonio de Benagéber
Ancestral - Pozuelo de Alarcón
Bakea - Munguía
Casa Rubén - Tella
EMi - Madrid
Èter - Madrid
Islares - Bilbao
Itzuli - Donostia-San Sebastián
La Revelía - Amorebieta
Miguel González - Orense
Pico Velasco - Carasa
Regueiro - Tox
Vértigo - Sober
De entre todos ellos, cabe señalar la inclusión del restaurante Ramón Freixa Atelier entre los nuevos de dos estrellas, un espacio de reciente inauguración (julio de 2025) después de que Freixa cerrase su restaurante integrado en el Hotel Único de Madrid hace menos de un año.
Esta edición no cuenta con nuevos restaurantes entre los premiados con las tres estrellas Michelin.
