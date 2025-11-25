Estas son todas las nuevas Estrellas Michelin en la Guía 2026

La ciudad de Málaga ha sido el escenario para el reparto de las estrellas Michelin 2026 a los mejores restaurantes de España. En la gala, celebrada en el espacio Sohrin Andalucía y presentada por Jesús Vázquez, los cocineros han disfrutado de la noche más ... especial del año para el sector.

La Guía Michelin ha entregado en la ocasión sus distinciones anuales: una, dos y tres estrellas, el mayor reconocimiento de la cocina. También, los galardones Bib-Gourmand, que seleccionan a los comedores con mejor relación calidad-precio, y las estrellas verdes a los más sostenibles.

Como cada año, hay restaurantes que repiten, revalidando sus 'macarons', otros que suben o bajan de categoría y algunos que entran por primera vez en la famosa publicación gastronómica. Este es el listado completo de las nuevas estrella Michelin 2026.

Nuevos restaurantes con una estrella Michelin El Taller Seve Díaz - Puerto de la Cruz

Faralá - Granada

Haydée by Víctor Suárez - Adeje

Mare - Cádiz

Ochando - Los Rosales

Palodú - Málaga

ReComiendo - Córdoba

Barahonda - Yecla

Kamikaze - Barcelona

Llavor - Oropesa del Mar

Rubén Miralles - Vinarós

Scapar - Barcelona

Simposio - San Antonio de Benagéber

Ancestral - Pozuelo de Alarcón

Bakea - Munguía

Casa Rubén - Tella

EMi - Madrid

Èter - Madrid

Islares - Bilbao

Itzuli - Donostia-San Sebastián

La Revelía - Amorebieta

Miguel González - Orense

Pico Velasco - Carasa

Regueiro - Tox

Vértigo - Sober

Nuevos restaurantes con dos estrellas Michelin Aleia - Barcelona

La Boscana - Bellvís

Mont Bar - Barcelona

Ramón Freixa Atelier - Madrid

Enigma - Barcelona

De entre todos ellos, cabe señalar la inclusión del restaurante Ramón Freixa Atelier entre los nuevos de dos estrellas, un espacio de reciente inauguración (julio de 2025) después de que Freixa cerrase su restaurante integrado en el Hotel Único de Madrid hace menos de un año.

Esta edición no cuenta con nuevos restaurantes entre los premiados con las tres estrellas Michelin.