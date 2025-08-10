Suscribete a
Terra (38,63 euros): El joven reflejo de la tradición culinaria de la 'terreta'

Los cocineros Kiko Rocher y Loli Sambal revolucionan la oferta de la turística Cullera con una mirada fresca sobre la despensa valenciana y sus sabores ancestrales

NAREA (40 EUROS): UN CRUCE DE CAMINOS ENTRE EL MAR Y LAS MONTAÑAS DE CÁDIZ

Kiko Rocher y Loli Sambal son los encargados de revolución de Terra en Cullera
Kiko Rocher y Loli Sambal son los encargados de revolución de Terra en Cullera
Adrián Delgado

Adrián Delgado

Cullera (Valencia)

Basta con ver la soltura con la que Kiko Rocher coge una escurridiza anguila para darse cuenta de que, a sus 27 años, parece haber pasado ya dos vidas en una cocina. El tajo que desangra, aún viva, a esta joya de los cercanos ... humedales que circundan la Ribera Baja valenciana tiñe de rojo el puño doblado de su chaquetilla y enciende su mirada de cocinero. Lo ha hecho un millar de veces antes desde niño, en Casa Rocher, el restaurante familiar —un referente de los arroces— en el que se empapó de ese recetario de la 'terreta' con el que hoy sacude la oferta estandarizada de Cullera.

Adrián Delgado

Redactor de Gastronomía de ABC. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Máster de Periodismo de ABC-UCM.

Adrián Delgado

