Snake Bar, el nuevo sitio de cócteles y mucha música en el barrio de moda de Madrid

Ubicado en el barrio de Justicia, es la última apertura del potente grupo nacido de la unión de Larrumba y Carbón

Laura Pintos

Madrid

Con aires de clandestino y ambientado en torno a la música pop de los 70,80 y 90, el nuevo Snake Bar, ubicado a pasos de Colón, en Madrid, centra su propuesta en la coctelería de autor, a la que el picoteo sirve ... de complemento.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

