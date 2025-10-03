Snake Bar, el nuevo sitio de cócteles y mucha música en el barrio de moda de Madrid

Con aires de clandestino y ambientado en torno a la música pop de los 70,80 y 90, el nuevo Snake Bar, ubicado a pasos de Colón, en Madrid, centra su propuesta en la coctelería de autor, a la que el picoteo sirve ... de complemento.

No sale de la nada. Es la última apertura del grupo GLH Singular Restaurants, que conforman desde hace unos pocos meses dos pesos pesados de la hostelería madrileña, Larrumba y Carbón, agrupando a casi 20 locales de la capital.

Snake Bar es una especie de 'speakeasy' de Habanera, que está unido por detrás a este local y cuya cocina comparte. El nuevo espacio, con una elegante decoración de tonos marrones, gruesas cortinas, espejos, luces y butacas, reserva un rincón para la música en directo y sesiones de DJ, que de momento tienen lugar los miércoles.

Las canciones también vertebran los nombres de los cócteles (12 euros la mayoría), salidos de grandes éxitos pop del último medio siglo ('Eye of tiger', 'Corazón partío', 'Let it be', 'On more time', 'Like a virgin', 'Dancing queen), con creaciones que combinan sabores sorpresivos, e incluso atrevidos, o que rinden tributo a todos los combinados clásicos. La carta, bajo el mando del bartender Carlos Moreno, incluye propuestas sin alcohol (10,50).

Snake Bar, en Madrid

En cuanto al picoteo de acompañamiento, que se sirve igualmente en las mesas bajas acristaladas, más de bar nocturno que para comer, Snake Bar propone una torre con pollo gallego de corral frito, patatas, salsas, encurtidos caseros y macarrones con queso (25) como propuesta emblemática, pero para compartir también hay hummus con pan de pita y crudités (12,50), guacamole con torrezno crujiente (13,50) y pizza fina de salami picante (14,90). En cuanto a tapas individuales, las encabeza una conseguida tosta de steak tartar con gilda (6,50), la hamburguesa smash (10,50) y la ostra francesa con aliño de Blody Mary servida en chupito (5,90 cada una).

Para quienes prefieren algo dulce cuando se trata de tomarse una copa, o como final de fiesta, la tarta de queso cremosa es un acierto (7).

Snake Bar. C/ Marqués de la Ensenada, 16, Madrid. Abre todos los días de 17 a horas a 2 (viernes y sábados, se alarga media hora).