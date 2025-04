Los siete pecados capitales de una mala torrija: del pan duro de ayer a la moda del brioche francés

Un corte demasiado fino o muy grueso: en todo hay un justo medio, pero es peor quedarse corto que pasarse con el grosor de una torrija. Un corte menor de dos dedos hará que la torrija tenga muchas papeletas para quedarse seca. Ocurrirá lo mismo si es demasiado gruesa y no llega a empaparse bien en el centro.

Una mezcla insulsa: si las torrijas no van a acabar sumergidas en un almíbar, es importante que la leche –o el vino– en el que se empapan tengan una carga aromática potente. Los cítricos, la canela, la vainilla y especias como el anís estrellado, el clavo e incluso el cardamomo pueden hacer brillar el interior cremoso de una buena torrija. También se pueden usar con mesura destilados como el ron y otros espirituosos como el Grand Marnier.

Demasiado huevo: no es una tortilla. El baño de huevo batido, si van albardadas y fritas en aceite, debe ser ligero frente a esos 18 huevos por docena de torrijas de la receta de Montiño. Si lleva demasiado huevo ensuciará el aceite y la propia torrija, creando hilos y puntillas que no aportan nada bueno. En el caso de hacerse a la plancha, con mantequilla, conviene prescindir de la clara e integrar solo las yemas directamente en la mezcla que empapa el brioche.

Aceitosas o quemadas: si se opta por la fritura tradicional no hay que escatimar en aceite. Se ha de elegir una cazuela con buen fondo en el que las torrijas puedan freírse bien sin tocarlo. Para ello, es clave que el aceite esté a una temperatura correcta: entre 160 y 180 grados. No debe superarlo o el dorado será excesivo y el sellado –que es la clave para que una torrija quede bien jugosa– irregular. Si la temperatura del aceite es baja, se corre el riesgo de que queden demasiado grasientas. Hay que tener cuidado también con la mantequilla si se sellan en una plancha, si no se controla la temperatura esta se quema y aporta sabores amargos.