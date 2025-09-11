San Sebastián Gastronomika pone el foco este año en el mar y la tradición

Los cocineros, Martin Berasategi (3i), Hilario Arbelaitz (c), Elena Arzak (4d), y Roberto Ruiz (2d), posan junto a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo (6d), el director del congreso San Sebastián Gastronomika, Benjamín Lana (2i), el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (3d), entre otros, durante la presentación de San Sebastián Gastronomika 2025

Apenas restan 25 días para que el mundo gastronómico vuelva a mirar a Donostia, pero el congreso San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country ha levado este jueves las anclas de su 27 edición, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Kursaal. Y lo ha hecho con una presentación que, por primera vez, ha traspasado la frontera de la capital guipuzcoana para recalar en Pasajes San Pedro; concretamente, en la factoría marítima Albaola, un «lugar especial y que ejemplifica a la perfección» el lema 'Tradición y regeneración' que guía la edición de este año, que tendrá a Río de Janeiro como destino invitado.

La ciudad brasileña tendrá un peso importante en la programación de este año, cuyos pormenores ha dado a conocer Benjamín Lana, director del congreso y presidente de la división de gastronomía de Vocento. A las ponencias de algunos de los chefs más destacados de dicho país, como son Rafa Costa e Silva (Lasai**), Felipe Bonze (Oro**) o Thomas Troisgros (Oseille*), habrá que sumar la presencia de Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro.

Al nivel que exige ser uno de los mejores congresos gastronómicos del mundo, en el Auditorio del Kursaal podrá también escucharse a los más destacados chefs del panorama internacional como son Mitsuharu Tsamura, cuyo restaurante Maido (Lima, Perú) se ha coronado en la lista The World's 50 Best Restaurant; Luigi Pomata (Luigi Pomata*, Cagliari) o Aitor Zabala (Somni***, Los Ángeles).

Al elenco se sumarán otros grandes nombres nacionales como el trío de Disfrutar*** (Barcelona), Nacho Manzano (Casa Marcial***, Arriondas), Ramón Feixa (Ramón Feixa Tradición, Madrid), Jordi Roca (El Celler de Can Roca***, Girona), Maca de Castro (Maca de Castro*, Alcudia) o la ponencia conjunta de Nieves Barragán (Sabor*, Londres) y Elena Arzak (Arzak***, Donostia).

La gastronomía vasca estará ampliamente representada por figuras infalibles como Eneko Atxa (Azurmendi**, Larrabetzu), Pedro Subijana (Akelarre***, Donostia) o la ponencia conjunta que ofrecerán profesionales comprometidos con esa tradición y regeneración en sus cocinas como Aitor Arregi (Elkano*, Getaria), Pablo Loureiro (Casa Urola, Donostia), Roberto Ruiz (Hika, Amasa-Villabona), Josean Alija (Nerua*, Bilbao), y Javi Rivero y Gorka Rico (AMA, Tolosa).

La programación se completará con los habituales concursos gastronómicos, los premios -que ya se dieron a conocer anteriormente- y con el II Encuentro de Tabernas y Taberneros, que arrancará la víspera de la inauguración oficial.

Aliados en el camino

La presentación este jueves de esta próxima edición de San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country ha reunido a una nutrida representación del sector gastronómico vasco, con la presencia de figuras que han tomado parte activa en el desarrollo del congreso, tanto desde el Comité de Fundadores como desde el Comité Asesor.

No han faltado a la cita los promotores institucionales de la cita. Por parte del Gobierno Vasco han asistido la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo; y Raimundo Ruiz de Escudero, director de HAZI Fundazioa. Ha sido la primera quien ha tomado la palabra para recordar que estamos ante un evento que «refuerza y posiciona cada año como referente mundial de la gastronomía y la alimentación a Euskadi, un país que hace honor a su patrimonio gastronómico cultural». Además, ha hecho hincapié en que la gastronomía es «seña de identidad» y «un sector clave y estratégico en materia de sostenibilidad y de economía vasca», dado que se trata de una actividad «que representa el 10 % del PIB vasco».

Asimismo, Barredo ha reclamado la importancia de la materia prima y el «objetivo claro de convertir al primer sector en un sector competitivo y sostenible», para lo que volverán a contar con un stand centrado en la promoción de productos pesqueros y de los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras, según publica El Diario Vasco.

Este congreso «nos ayuda a mantener Gipuzkoa en el mapa gastronómico mundial», ha recordado por su parte Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien también ha puesto en valor lo acertado que resulta el lema 'Tradición y regeneración', «dos términos que se complementan y enriquecen con el objetivo de crear algo mejor; una dicotomía que expresan de forma magnífica nuestros cocineros y restaurantes en cada uno de sus platos». Así, ha reclamado que «solo a base de perseverancia, esfuerzo y compromiso podremos dominar el arte de la gastronomía y seguir siendo referentes como en las últimas décadas» y ha reivindicado también «el papel de la mujer en la élite mundial de la cocina».

Con el congreso «ya consolidado como una prolongación del verano donostiarra», el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha expresado que una ciudad «abierta al mundo» como San Sebastián «quiere seguir conquistando hitos para seguir siendo referente en el mundo de la gastronomía».

Los sabores del mar

Para dar un inmejorable cierre de boca a la presentación del congreso, el evento ha continuado en los exteriores de la factoría marítima con un cóctel a pie de la Bahía de Pasaia.

Los asistentes han podido degustar las cazuelitas preparadas por el equipo de Hika, encabezado por Roberto Ruiz, con una clara referencia al entorno, a los sabores del mar y a ese recetario tradicional. También ha habido zurrukutuna, txipirones en su tinta, merluza en salsa verde y kokotxas al pil-pil, platos que han podido maridarse con las sidras ofrecidas por Saizar.