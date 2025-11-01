Suscribete a
Mayor experto quesero del mundo

Roland Barthélemy: «España produce quesos extraordinarios, pero es de los países que menos consume. La oportunidad es única»

El presidente de la Cofradía Internacional del Queso es un firme defensor de la experimentación a la hora de maridar o consumir este alimento. Para él, solo importa el placer

Clara Díez, la influencer española del queso artesanal

Roland Barthèlemy
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Es uno de los maestros queseros más reconocidos en todo el mundo y presidente de la Cofradía Internacional del Queso, que esta semana se ha reunido en Madrid para designar a los nuevos embajadores de este preciado alimento en España. El francés Roland Barthélemy ... ha dado su visto bueno, en un acto celebrado en la Residencia de Francia en España, a diez aficionados y defensores del queso, entre los que se encuentran el elaborador asturiano Aitor Vega y su colega albaceteño Juan Garijo; Salvador Valero, del madrileño Bon Fromage, o el sumiller François Chartier, entre otros.

