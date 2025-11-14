Suscribete a
ABC Premium

Vizcaya

Rola, un restaurante marcado por el entorno

Crítica gastronómica

El comedor está ubicado en el caserío de Bermeo, en el hotel Nafarrola, y a cargo de dos hermanos

Ver más críticas de Carlos Maribona

Comedor de Rola, en Bermeo, Vizcaya
Comedor de Rola, en Bermeo, Vizcaya
Carlos Maribona

Carlos Maribona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Urdaibai, reserva de la Biosfera, con Bermeo y el Cantábrico en el horizonte, el hotel Nafarrola es un acogedor y cuidado hospedaje de ocho habitaciones en un centenario caserío. Es el proyecto de los hermanos Goikoetxea, Josu y Gaizka, que no sólo ... atienden con amabilidad a los huéspedes, también les dan muy bien de comer en Rola, el restaurante del hotel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Carlos Maribona

Carlos Maribona, periodista. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario ABC, del que llegó a ser subdirector. En la actualidad es el crítico gastronómico del diario. Columnista también en XL Semanal de Vocento. Profesor de la Universidad San Pablo CEU. Premio Nacional de Gastronomía entre otros muchos galardones.

Carlos Maribona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app