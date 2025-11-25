Estos son los restaurantes con una Estrella Michelin en 2026: listado oficial

La gala de la Guía Michelin se ha celebrado en Málaga este martes 25 de noviembre, en Sohrlin Andalucía, el espacio de arte y cultura impulsado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, presentada por Jesús Vázquez. La presentación de la guía ... española coincide con el 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.
En 2024, un total de 32 locales consiguieron este segundo 'macaron'. El evento, que realiza la selección de los mejores restaurantes españoles, ha otorgado las nuevas estrellas y otros galardones de la Guía, en el que son protagonistas las tres distinciones principales: una, dos y tres estrellas Michelin, el mayor reconocimiento de la cocina. Este es el listado completo de los que han conseguido una estrella.
Listado de nuevos restaurantes con una estrella Michelin
Los restaurantes españoles que en la edición de 2026 reciben su primera estrella Michelin, accediendo así a la codiciada elite gastronómica, son los siguientes.
El Taller Seve Díaz - Puerto de la Cruz
Faralá - Granada
Haydée by Víctor Suárez - Adeje
Mare - Cádiz
Ochando - Los Rosales
Palodú - Málaga
ReComiendo - Córdoba
Barahonda - Yecla
Kamikaze - Barcelona
Llavor - Oropesa del Mar
Rubén Miralles - Vinarós
Scapar - Barcelona
Simposio - San Antonio de Benagéber
Ancestral - Pozuelo de Alarcón
Bakea - Munguía
Casa Rubén - Tella
EMi - Madrid
Èter - Madrid
Islares - Bilbao
Itzuli - Donostia / San Sebastián
La Revelía - Amorebieta
Miguel González - Orense
Pico Velasco - Carasa
Regueiro - Tox
Vértigo - Sober
Todos ellos se unen a una extensa nómina de 242 restaurantes que ya contaban con un 'macaron' en la edición de 2025.
