Estos son los restaurantes con una Estrella Michelin en 2026: listado oficial

La gala de la Guía Michelin se ha celebrado en Málaga este martes 25 de noviembre, en Sohrlin Andalucía, el espacio de arte y cultura impulsado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, presentada por Jesús Vázquez. La presentación de la guía ... española coincide con el 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.

En 2024, un total de 32 locales consiguieron este segundo 'macaron'. El evento, que realiza la selección de los mejores restaurantes españoles, ha otorgado las nuevas estrellas y otros galardones de la Guía, en el que son protagonistas las tres distinciones principales: una, dos y tres estrellas Michelin, el mayor reconocimiento de la cocina. Este es el listado completo de los que han conseguido una estrella.

Listado de nuevos restaurantes con una estrella Michelin

Los restaurantes españoles que en la edición de 2026 reciben su primera estrella Michelin, accediendo así a la codiciada elite gastronómica, son los siguientes.

Lista completa de nuevos restaurantes con una estrella Michelin El Taller Seve Díaz - Puerto de la Cruz

Faralá - Granada

Haydée by Víctor Suárez - Adeje

Mare - Cádiz

Ochando - Los Rosales

Palodú - Málaga

ReComiendo - Córdoba

Barahonda - Yecla

Kamikaze - Barcelona

Llavor - Oropesa del Mar

Rubén Miralles - Vinarós

Scapar - Barcelona

Simposio - San Antonio de Benagéber

Ancestral - Pozuelo de Alarcón

Bakea - Munguía

Casa Rubén - Tella

EMi - Madrid

Èter - Madrid

Islares - Bilbao

Itzuli - Donostia / San Sebastián

La Revelía - Amorebieta

Miguel González - Orense

Pico Velasco - Carasa

Regueiro - Tox

Vértigo - Sober

Todos ellos se unen a una extensa nómina de 242 restaurantes que ya contaban con un 'macaron' en la edición de 2025.