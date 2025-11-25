Estos son los restaurantes que pierden Estrella Michelin en 2026

Málaga ha acogido este martes la gala más esperada cada año en el sector gastronómico. El reparto de estrellas de la Guía Michelin 2026 siempre va ligado a la felicidad y a la conquista de un galardón, pero tiene otra parte, la de los ... que pueden perderla.

El espacio Sohrin Andalucía ha sido testigo de una gala emocionante en la que se han entregado 25 estrellas a nuevos restaurantes, cinco espacios gastronómicos han logrado su segundo 'macaron' y, aunque ninguno ha alcanzado el máximo escalón, todos los chefs con tres estrellas han mantenido su estatus.

En el caso contrario, hay once restaurantes han perdido su reconocimiento, aunque con ciertos matices, ya que algunos han sido por el traslado de su actividad.

El caso más destacado es el de Ramón Freixa, que cerró su restaurante en el Hotel Único de Madrid en diciembre del pasado año para abrirlo en julio en una nueva ubicación en la calle Velázquez en la capital de España bajo el nombre Ramón Freixa Atelier. Con aquella decisión, el restaurante Ramón Freixa Madrid perdía sus dos estrellas Michelin, pero durante la gala de este martes, le han otorgado los dos 'macarons' perdidos para su nuevo espacio.

Lista completa de restaurantes que han perdido estrella Michelin Ramón Freixa Madrid - Madrid

Tohqa- El Puerto de Santa María

Haydée by Víctor Suárez - La Orotava

Es Tragón - Sant Antoni de Portmany

La Finca - Loja

Cancook - Zaragoza

Ancestral - Illescas

Baluarte - Soria

Aürt - Barcelona

Oria - Barcelona

Etxeko Ibiza - Es Canar

En el mismo punto que Freixa, aunque con una estrella menos, se encuentran Haydée by Víctor Suárez, que ha perdido una estrella por traslado de La Orotava a Adeje, ambos en Tenerife, y Ancestral, de Víctor Infante y Saúl González, que cerraron su restaurante de Illescas para abrirlo bajo el mismo nombre en Pozuelo de Alarcón, perdiendo en su momento su estrella. Este martes, le han otorgado una Estrella Michelin para los dos nuevos espacios gastronómicos.

Por su parte, también han perdido su estrella por traslado Aürt, en Barcelona, y Es Tragón, en Sant Antoni de Portmany.