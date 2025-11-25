Estos son todos los restaurantes con Estrella Michelin en España en 2026: listado completo

El espacio Sohrin Andalucía, en Málaga. ha congregado en la tarde de este martes 25 de noviembre a la élite de la cocina. En ese escenario ha tenido lugar uno de los eventos gastronómicos más importantes y especiales del año: La Gala de la Guía ... Michelin 2026.

En un evento presentado por Jesús Vázquez, los cocineros han disfrutado de una noche muy especial en la que la Guía Michelin ha entregado en la ocasión sus distinciones anuales: una, dos y tres estrellas, el mayor reconocimiento de la cocina. También, los galardones Bib-Gourmand, que seleccionan a los comedores con mejor relación calidad-precio, y las estrellas verdes a los más sostenibles.

Como cada edición, hay algunos restaurantes que repiten, otros que salen de la lista y otros que se incorporan como novedad y, gracias a la labor de los inspectores Michelin y a su metodología rigurosa a la hora de encontrar y evaluar las experiencias culinarias más notables del mundo, ya conocemos todos los restaurantes que cuentan con alguna Estrella Michelin 2026.

Restaurantes con Estrellas Michelin 2026

Restaurantes con una Estrella Michelin 2026 (253) Árbore da Veira – A Coruña

Donaire – Adeje

Haydée by Víctor Suárez - Adeje (NOVEDAD)

Il Bocconcino by Royal Hideaway – Adeje

Nub – Adeje

San-Hô – Adeje

Callizo – Aínsa

Baeza & Rufete – Alacant

Ababol – Albacete

Mesón Sabor Andaluz – Alcalá del Valle

Citrus del Tancat – Alcanar

Atalaya – Alcoseebre

Boroa - Amorebieta

La Revelía - Amorebieta (NOVEDAD)

Solana – Ampuero

Ansils – Anciles

L'Aliança d'Anglès – Anglès

Les Magnòlies – Arbúcies

El Corral del Indianu – Arriondas

Barro – Ávila

Etxebarri – Axpe

Txispa – Axpe

Vandelvira – Baeza

Alkimia – Barcelona

Angle – Barcelona

Atempo – Barcelona

Caelis – Barcelona

COME by Paco Méndez – Barcelona

Dos Palillos – Barcelona

Fishølogy – Barcelona

Hisop – Barcelona

Hofmann – Barcelona

Kamikaze - Barcelona (NOVEDAD)

Koy Shunka – Barcelona

MAE Barcelona – Barcelona

Moments – Barcelona

Prodigi – Barcelona

Quirat – Barcelona

Scapar - Barcelona (NOVEDAD)

Slow & Low – Barcelona

Suto – Barcelona

Teatro Kitchen & Bar – Barcelona

Via Veneto – Barcelona

As Garzas – Barizo

El Ermitaño – Benavente

Raúl Resino – Benicarló

Casa Bernardi – Benissa

Islares - Bilbao (NOVEDAD)

Mina – Bilbao

Nerua Guggenheim Bilbao – Bilbao

Ola Martín Berasategui – Bilbao

Zarate – Bilbao

Cobo Evolución – Burgos

Ricardo Temiño – Burgos

Código de Barra – Cádiz

Mare - Cádiz (NOVEDAD)

Can Jubany – Calldetenes

Audrey's – Calp

Beat – Calp

Orobianco – Calp

Yayo Daporta – Cambados

Can Bosch – Cambrils

Rincón de Diego – Cambrils

Canfranc Express – Canfranc-Estación

Pico Velasco - Carasa (NOVEDAD)

Origen – Carcaixent

Magoga – Cartagena

Oba – Casas-Ibáñez

Emporium – Castelló d'Empúries

Lera – Castroverde de Campos

Choco – Córdoba

ReComiendo - Córdoba (NOVEDAD)

Quatre Molins – Cornudella de Montsant

Casas Colgadas Restaurante – Cuenca

Peix & Brases – Dénia

Garena – Dima

iBAi by Paulo Airaudo – Donostia-San Sebastián

Itzuli - Donostia-San Sebastián (NOVEDAD)

Kokotxa – Donostia-San Sebastián

La Gaia – Eivissa

Omakase by Walt – Eivissa

La Costa – El Ejido

Tresmacarrons – El Masnou

La Finca – Elche

Sa Clastra – Es Capdellà

Terra – Fisterra

Sollo – Fuengirola

Andra Mari – Galdakao

Elkano – Getaria

Auga – Gijón

Marcos – Gijón

Malena – Gimenells

Divinum – Girona

Massana – Girona

Faralá - Granada (NOVEDAD)

La Fonda Xesc – Gombrèn

Nublo – Haro

Alameda – Hondarribia

La Bicicleta – Hoznayo

Lillas Pastia – Huesca

Tatau – Huesca

El Bohío – Illescas

Bagá – Jaén

Dama Juana – Jaén

Malak – Jaén

Radis – Jaén

Mantúa – Jerez de la Frontera

El Xato – La Nucía

Ca l'Enric – La Vall de Bianya

Eneko – Larrabetzu

Muxgo – Las Palmas de Gran Canaria

Poemas by Hermanos Padrón – Las Palmas de Gran Canaria

Tabaiba – Las Palmas de Gran Canaria

Cocinandos – León

Pablo – León

Els Tinars – Llagostera

El Retiro – Llanes

Andreu Genestra – Llucmajor

Ajonegro – Logroño

Ikaro – Logroño

Kiro Sushi – Logroño

Ochando - Los Rosales (NOVEDAD)

A'Barra – Madrid

CEBO – Madrid

Chispa Bistró – Madrid

Clos Madrid – Madrid

Corral de la Morería Gastronómico – Madrid

Desde 1911 – Madrid

El Invernadero – Madrid

EMi - Madrid (NOVEDAD)

Èter - Madrid (NOVEDAD)

Gaytán – Madrid

Gofio – Madrid

La Tasquería – Madrid

OSA – Madrid

Pabú – Madrid

Quimbaya – Madrid

RavioXO – Madrid

Ricardo Sanz Wellington – Madrid

Saddle – Madrid

Santerra – Madrid

Sen Omakase – Madrid

Toki – Madrid

Ugo Chan – Madrid

VelascoAbellà – Madrid

Yugo The Bunker – Madrid

Blossom – Málaga

José Carlos García – Málaga

Kaleja – Málaga

Palodú - Málaga (NOVEDAD)

BACK – Marbella

Messina – Marbella

Nintai – Marbella

La Botica de Matapozuelos – Matapozuelos

Alejandro Serrano – Miranda de Ebro

Erre de Roca – Miranda de Ebro

Los Guayres – Mogán

Bakea - Munguía (NOVEDAD)

Almo de Juan Guillamón – Murcia

Frases – Murcia

Fusion19 – Muro

La Lobita – Navaleno

Sala – Olost

Casa Pepa – Ondara

Llavor - Oropesa del Mar (NOVEDAD)

Ferpel Gastronómico – Ortiguera

Ceibe – Ourense

Miguel González - Ourense (NOVEDAD)

Nova – Ourense

NM – Oviedo

O'Pazo – Padrón

DINS Santi Taura – Palma

Marc Fosh – Palma

Zaranda – Palma

Es Fum – Palmanova

Europa – Pamplona

Kabo – Pamplona

Rodero – Pamplona

La Aquarela – Patalavaca

Ambivium – Peñafiel

Castell Peralada – Peralada

Taste 1973 – Playa de las Américas

Kamezí – Playa Blanca

Mu•na – Ponferrada

Eirado – Pontevedra

Voramar – Portbou

Maca de Castro – Port d'Alcúdia

Ancestral - Pozuelo de Alarcón (NOVEDAD)

Casa Gerardo – Prendes

El Taller Seve Díaz - Puerto de la Cruz (NOVEDAD)

Taller Arzuaga – Quintanilla de Onésimo

Ayalga – Ribadesella

Els Casals – Sagàs

Arrels – Sagunt

En la Parra – Salamanca

Víctor Gutiérrez – Salamanca

Real Balneario – Salinas

Deliranto – Salou

Simposio - San Antonio de Benagéber (NOVEDAD)

Monte – San Feliz

Montia – San Lorenzo de El Escorial

Solla – San Salvador de Poio

L'Ó – Sant Fruitós de Bages

Unic – Sant Josep de sa Talaia

Esperit Roca – Sant Julià de Ramis

Casa Nova – Sant Martí Sarroca

Lluerna – Santa Coloma de Gramenet

ARREA! – Santa Cruz de Campezo

Casona del Judío – Santander

El Serbal – Santander

A Tafona – Santiago de Compostela

Casa Marcelo – Santiago de Compostela

Simpar – Santiago de Compostela

La Era de los Nogales – Sardas

Refectorio – Sardón de Duero

Abantal – Sevilla

Cañabota – Sevilla

El Doncel – Sigüenza

El Molino de Alcuneza – Sigüenza

Vértigo - Sober (NOVEDAD)

Béns d'Avall – Sóller

Fogony – Sort

Raíces-Carlos Maldonado – Talavera de la Reina

Casa Rubén - Tella (NOVEDAD)

Ama – Tolosa

Epílogo – Tomelloso

Coto de Quevedo Evolución – Torre de Juan Abad

Retama – Torrenueva

Regueiro - Tox (NOVEDAD)

Hospedería El Batán – Tramacastilla

L'Antic Molí – Ulldecona

Les Moles – Ulldecona

La Casa de Manolo Franco – Valdemorillo

Chirón – Valdemoro

Fierro – València

Fraula – València

Kaido Sushi Bar – València

La Salita – València

Lienzo – València

Riff – València

Cal Paradís – Vall d'Alba

Alquimia – Laboratorio – Valladolid

Trigo – Valladolid

Casa Arcas – Villanova

Maruja Limón – Vigo

Silabario – Vigo

Rubén Miralles - Vinarós (NOVEDAD)

Tula – Xàbia

Villa Retiro – Xerta

Barahonda - Yecla (NOVEDAD)

Gente Rara – Zaragoza

La Prensa – Zaragoza

Versátil – Zarza de Granadilla

Restaurantes con dos Estrellas Michelin 2026 (37) El Rincón de Juan Carlos – Adeje

Maralba – Almansa

Aleia - Barcelona (NOVEDAD)

Cinc Sentits – Barcelona

Enigma - Barcelona (NOVEDAD)

Enoteca Paco Pérez – Barcelona

Mont Bar - Barcelona (NOVEDAD)

La Boscana - Bellvís (NOVEDAD)

Voro – Canyamel

Alevante – Chiclana de la Frontera

L'Escaleta – Cocentaina

Bo.TiC – Corçà

Venta Moncalvillo – Daroca de Rioja

Amelia by Paulo Airaudo – Donostia / San Sebastián

Cabaña Buenavista – El Palmar

Mugaritz – Errenteria

El Portal de Echaurren – Ezcaray

M.B – Guía de Isora

LÚ Cocina y Alma – Jerez de la Frontera

Miramar – Llançà

Coque – Madrid

Deessa – Madrid

DSTAgE – Madrid

Paco Roncero – Madrid

Ramón Freixa Atelier - Madrid (NOVEDAD)

Smoked Room – Madrid

Skina – Marbella

Culler de Pau – O Grove

Les Cols – Olot

Pepe Vieira – Raxó

Bardal – Ronda

Retiro da Costiña – Santa Comba

Iván Cerdeño – Toledo

El Molino de Urdániz – Urdaitz

El Poblet – València

Ricard Camarena – València

BonAmb – Xàbia

Restaurante con tres Estrellas Michelin 2026 (16) Casa Marcial - Arriondas

ABaC - Barcelona

Cocina Hermanos Torres - Barcelona

Disfrutar - Barcelona

Lasarte - Barcelona

Atrio - Cáceres

Noor - Córdoba

Quique Dacosta - Dénia

Akelaŕe - Donostia / San Sebastián

Arzak - Donostia / San Sebastián

Aponiente - El Puerto de Santa María

El Celler de Can Roca - Girona

Azurmendi - Larrabetzu

Martín Berasategui - Lasarte-Oria

DiverXO - Madrid

Cenador de Amós - Villaverde de Pontones

Son en total 306 restaurantes (253 con una, 37 con dos y 16 con tres con la novedad de Casa Marcial) que forman parte del universo Michelin llenando de estrellas el mundo gastronómico.