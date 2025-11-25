Estos son todos los restaurantes con Estrella Michelin en España en 2026: listado completo
Estos son todos los restaurantes que han recibido una, dos y tres estrellas Michelin, galardones que ven premiada su cocina y la experiencia culinaria que ofrecen a comensales e inspectores de la Guía Michelin
Estos son los restaurantes con una Estrella Michelin en 2026: listado
Estos son los nuevos restaurantes con dos estrellas Michelin en 2026: listado
Estos son todos los restaurantes españoles con tres estrellas Michelin en 2026
Estas son todas las nuevas estrellas Michelin en la Guía 2026
El espacio Sohrin Andalucía, en Málaga. ha congregado en la tarde de este martes 25 de noviembre a la élite de la cocina. En ese escenario ha tenido lugar uno de los eventos gastronómicos más importantes y especiales del año: La Gala de la Guía ... Michelin 2026.
En un evento presentado por Jesús Vázquez, los cocineros han disfrutado de una noche muy especial en la que la Guía Michelin ha entregado en la ocasión sus distinciones anuales: una, dos y tres estrellas, el mayor reconocimiento de la cocina. También, los galardones Bib-Gourmand, que seleccionan a los comedores con mejor relación calidad-precio, y las estrellas verdes a los más sostenibles.
Como cada edición, hay algunos restaurantes que repiten, otros que salen de la lista y otros que se incorporan como novedad y, gracias a la labor de los inspectores Michelin y a su metodología rigurosa a la hora de encontrar y evaluar las experiencias culinarias más notables del mundo, ya conocemos todos los restaurantes que cuentan con alguna Estrella Michelin 2026.
Restaurantes con Estrellas Michelin 2026
Restaurantes con una Estrella Michelin 2026 (253)
-
Árbore da Veira – A Coruña
-
Donaire – Adeje
-
Haydée by Víctor Suárez - Adeje (NOVEDAD)
-
Il Bocconcino by Royal Hideaway – Adeje
-
Nub – Adeje
-
San-Hô – Adeje
-
Callizo – Aínsa
-
Baeza & Rufete – Alacant
-
Ababol – Albacete
-
Mesón Sabor Andaluz – Alcalá del Valle
-
Citrus del Tancat – Alcanar
-
Atalaya – Alcoseebre
-
Boroa - Amorebieta
-
La Revelía - Amorebieta (NOVEDAD)
-
Solana – Ampuero
-
Ansils – Anciles
-
L'Aliança d'Anglès – Anglès
-
Les Magnòlies – Arbúcies
-
El Corral del Indianu – Arriondas
-
Barro – Ávila
-
Etxebarri – Axpe
-
Txispa – Axpe
-
Vandelvira – Baeza
-
Alkimia – Barcelona
-
Angle – Barcelona
-
Atempo – Barcelona
-
Caelis – Barcelona
-
COME by Paco Méndez – Barcelona
-
Dos Palillos – Barcelona
-
Fishølogy – Barcelona
-
Hisop – Barcelona
-
Hofmann – Barcelona
-
Kamikaze - Barcelona (NOVEDAD)
-
Koy Shunka – Barcelona
-
MAE Barcelona – Barcelona
-
Moments – Barcelona
-
Prodigi – Barcelona
-
Quirat – Barcelona
-
Scapar - Barcelona (NOVEDAD)
-
Slow & Low – Barcelona
-
Suto – Barcelona
-
Teatro Kitchen & Bar – Barcelona
-
Via Veneto – Barcelona
-
As Garzas – Barizo
-
El Ermitaño – Benavente
-
Raúl Resino – Benicarló
-
Casa Bernardi – Benissa
-
Islares - Bilbao (NOVEDAD)
-
Mina – Bilbao
-
Nerua Guggenheim Bilbao – Bilbao
-
Ola Martín Berasategui – Bilbao
-
Zarate – Bilbao
-
Cobo Evolución – Burgos
-
Ricardo Temiño – Burgos
-
Código de Barra – Cádiz
-
Mare - Cádiz (NOVEDAD)
-
Can Jubany – Calldetenes
-
Audrey's – Calp
-
Beat – Calp
-
Orobianco – Calp
-
Yayo Daporta – Cambados
-
Can Bosch – Cambrils
-
Rincón de Diego – Cambrils
-
Canfranc Express – Canfranc-Estación
-
Pico Velasco - Carasa (NOVEDAD)
-
Origen – Carcaixent
-
Magoga – Cartagena
-
Oba – Casas-Ibáñez
-
Emporium – Castelló d'Empúries
-
Lera – Castroverde de Campos
-
Choco – Córdoba
-
ReComiendo - Córdoba (NOVEDAD)
-
Quatre Molins – Cornudella de Montsant
-
Casas Colgadas Restaurante – Cuenca
-
Peix & Brases – Dénia
-
Garena – Dima
-
iBAi by Paulo Airaudo – Donostia-San Sebastián
-
Itzuli - Donostia-San Sebastián (NOVEDAD)
-
Kokotxa – Donostia-San Sebastián
-
La Gaia – Eivissa
-
Omakase by Walt – Eivissa
-
La Costa – El Ejido
-
Tresmacarrons – El Masnou
-
La Finca – Elche
-
Sa Clastra – Es Capdellà
-
Terra – Fisterra
-
Sollo – Fuengirola
-
Andra Mari – Galdakao
-
Elkano – Getaria
-
Auga – Gijón
-
Marcos – Gijón
-
Malena – Gimenells
-
Divinum – Girona
-
Massana – Girona
-
Faralá - Granada (NOVEDAD)
-
La Fonda Xesc – Gombrèn
-
Nublo – Haro
-
Alameda – Hondarribia
-
La Bicicleta – Hoznayo
-
Lillas Pastia – Huesca
-
Tatau – Huesca
-
El Bohío – Illescas
-
Bagá – Jaén
-
Dama Juana – Jaén
-
Malak – Jaén
-
Radis – Jaén
-
Mantúa – Jerez de la Frontera
-
El Xato – La Nucía
-
Ca l'Enric – La Vall de Bianya
-
Eneko – Larrabetzu
-
Muxgo – Las Palmas de Gran Canaria
-
Poemas by Hermanos Padrón – Las Palmas de Gran Canaria
-
Tabaiba – Las Palmas de Gran Canaria
-
Cocinandos – León
-
Pablo – León
-
Els Tinars – Llagostera
-
El Retiro – Llanes
-
Andreu Genestra – Llucmajor
-
Ajonegro – Logroño
-
Ikaro – Logroño
-
Kiro Sushi – Logroño
-
Ochando - Los Rosales (NOVEDAD)
-
A'Barra – Madrid
-
CEBO – Madrid
-
Chispa Bistró – Madrid
-
Clos Madrid – Madrid
-
Corral de la Morería Gastronómico – Madrid
-
Desde 1911 – Madrid
-
El Invernadero – Madrid
-
EMi - Madrid (NOVEDAD)
-
Èter - Madrid (NOVEDAD)
-
Gaytán – Madrid
-
Gofio – Madrid
-
La Tasquería – Madrid
-
OSA – Madrid
-
Pabú – Madrid
-
Quimbaya – Madrid
-
RavioXO – Madrid
-
Ricardo Sanz Wellington – Madrid
-
Saddle – Madrid
-
Santerra – Madrid
-
Sen Omakase – Madrid
-
Toki – Madrid
-
Ugo Chan – Madrid
-
VelascoAbellà – Madrid
-
Yugo The Bunker – Madrid
-
Blossom – Málaga
-
José Carlos García – Málaga
-
Kaleja – Málaga
-
Palodú - Málaga (NOVEDAD)
-
BACK – Marbella
-
Messina – Marbella
-
Nintai – Marbella
-
La Botica de Matapozuelos – Matapozuelos
-
Alejandro Serrano – Miranda de Ebro
-
Erre de Roca – Miranda de Ebro
-
Los Guayres – Mogán
-
Bakea - Munguía (NOVEDAD)
-
Almo de Juan Guillamón – Murcia
-
Frases – Murcia
-
Fusion19 – Muro
-
La Lobita – Navaleno
-
Sala – Olost
-
Casa Pepa – Ondara
-
Llavor - Oropesa del Mar (NOVEDAD)
-
Ferpel Gastronómico – Ortiguera
-
Ceibe – Ourense
-
Miguel González - Ourense (NOVEDAD)
-
Nova – Ourense
-
NM – Oviedo
-
O'Pazo – Padrón
-
DINS Santi Taura – Palma
-
Marc Fosh – Palma
-
Zaranda – Palma
-
Es Fum – Palmanova
-
Europa – Pamplona
-
Kabo – Pamplona
-
Rodero – Pamplona
-
La Aquarela – Patalavaca
-
Ambivium – Peñafiel
-
Castell Peralada – Peralada
-
Taste 1973 – Playa de las Américas
-
Kamezí – Playa Blanca
-
Mu•na – Ponferrada
-
Eirado – Pontevedra
-
Voramar – Portbou
-
Maca de Castro – Port d'Alcúdia
-
Ancestral - Pozuelo de Alarcón (NOVEDAD)
-
Casa Gerardo – Prendes
-
El Taller Seve Díaz - Puerto de la Cruz (NOVEDAD)
-
Taller Arzuaga – Quintanilla de Onésimo
-
Ayalga – Ribadesella
-
Els Casals – Sagàs
-
Arrels – Sagunt
-
En la Parra – Salamanca
-
Víctor Gutiérrez – Salamanca
-
Real Balneario – Salinas
-
Deliranto – Salou
-
Simposio - San Antonio de Benagéber (NOVEDAD)
-
Monte – San Feliz
-
Montia – San Lorenzo de El Escorial
-
Solla – San Salvador de Poio
-
L'Ó – Sant Fruitós de Bages
-
Unic – Sant Josep de sa Talaia
-
Esperit Roca – Sant Julià de Ramis
-
Casa Nova – Sant Martí Sarroca
-
Lluerna – Santa Coloma de Gramenet
-
ARREA! – Santa Cruz de Campezo
-
Casona del Judío – Santander
-
El Serbal – Santander
-
A Tafona – Santiago de Compostela
-
Casa Marcelo – Santiago de Compostela
-
Simpar – Santiago de Compostela
-
La Era de los Nogales – Sardas
-
Refectorio – Sardón de Duero
-
Abantal – Sevilla
-
Cañabota – Sevilla
-
El Doncel – Sigüenza
-
El Molino de Alcuneza – Sigüenza
-
Vértigo - Sober (NOVEDAD)
-
Béns d'Avall – Sóller
-
Fogony – Sort
-
Raíces-Carlos Maldonado – Talavera de la Reina
-
Casa Rubén - Tella (NOVEDAD)
-
Ama – Tolosa
-
Epílogo – Tomelloso
-
Coto de Quevedo Evolución – Torre de Juan Abad
-
Retama – Torrenueva
-
Regueiro - Tox (NOVEDAD)
-
Hospedería El Batán – Tramacastilla
-
L'Antic Molí – Ulldecona
-
Les Moles – Ulldecona
-
La Casa de Manolo Franco – Valdemorillo
-
Chirón – Valdemoro
-
Fierro – València
-
Fraula – València
-
Kaido Sushi Bar – València
-
La Salita – València
-
Lienzo – València
-
Riff – València
-
Cal Paradís – Vall d'Alba
-
Alquimia – Laboratorio – Valladolid
-
Trigo – Valladolid
-
Casa Arcas – Villanova
-
Maruja Limón – Vigo
-
Silabario – Vigo
-
Rubén Miralles - Vinarós (NOVEDAD)
-
Tula – Xàbia
-
Villa Retiro – Xerta
-
Barahonda - Yecla (NOVEDAD)
-
Gente Rara – Zaragoza
-
La Prensa – Zaragoza
-
Versátil – Zarza de Granadilla
Restaurantes con dos Estrellas Michelin 2026 (37)
-
El Rincón de Juan Carlos – Adeje
-
Maralba – Almansa
-
Aleia - Barcelona (NOVEDAD)
-
Cinc Sentits – Barcelona
-
Enigma - Barcelona (NOVEDAD)
-
Enoteca Paco Pérez – Barcelona
-
Mont Bar - Barcelona (NOVEDAD)
-
La Boscana - Bellvís (NOVEDAD)
-
Voro – Canyamel
-
Alevante – Chiclana de la Frontera
-
L'Escaleta – Cocentaina
-
Bo.TiC – Corçà
-
Venta Moncalvillo – Daroca de Rioja
-
Amelia by Paulo Airaudo – Donostia / San Sebastián
-
Cabaña Buenavista – El Palmar
-
Mugaritz – Errenteria
-
El Portal de Echaurren – Ezcaray
-
M.B – Guía de Isora
-
LÚ Cocina y Alma – Jerez de la Frontera
-
Miramar – Llançà
-
Coque – Madrid
-
Deessa – Madrid
-
DSTAgE – Madrid
-
Paco Roncero – Madrid
-
Ramón Freixa Atelier - Madrid (NOVEDAD)
-
Smoked Room – Madrid
-
Skina – Marbella
-
Culler de Pau – O Grove
-
Les Cols – Olot
-
Pepe Vieira – Raxó
-
Bardal – Ronda
-
Retiro da Costiña – Santa Comba
-
Iván Cerdeño – Toledo
-
El Molino de Urdániz – Urdaitz
-
El Poblet – València
-
Ricard Camarena – València
-
BonAmb – Xàbia
Restaurante con tres Estrellas Michelin 2026 (16)
-
Casa Marcial - Arriondas
-
ABaC - Barcelona
-
Cocina Hermanos Torres - Barcelona
-
Disfrutar - Barcelona
-
Lasarte - Barcelona
-
Atrio - Cáceres
-
Noor - Córdoba
-
Quique Dacosta - Dénia
-
Akelaŕe - Donostia / San Sebastián
-
Arzak - Donostia / San Sebastián
-
Aponiente - El Puerto de Santa María
-
El Celler de Can Roca - Girona
-
Azurmendi - Larrabetzu
-
Martín Berasategui - Lasarte-Oria
-
DiverXO - Madrid
-
Cenador de Amós - Villaverde de Pontones
Son en total 306 restaurantes (253 con una, 37 con dos y 16 con tres con la novedad de Casa Marcial) que forman parte del universo Michelin llenando de estrellas el mundo gastronómico.
