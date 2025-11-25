Estos son todos los restaurantes españoles con tres Estrellas Michelin en 2026: listado oficial

La gran noche de la gastronomía en España y Portugal se ha celebrado en Málaga este martes, donde la ceremonia de la guía estrella Michelin ha anunciado qué restaurantes entran en el 'olimpo gastronómico'.
La gala, en la que se celebrado lo mejor ... del sector, ha sido presentada por Jesús Vázquez, ha tenido lugar en el auditorio del espacio Sohrlin Andalucía, de Antonio Banderas y Domingo Merlín.
Esta cita anual supone cada edición una culminación de la labor de los inspectores Michelin, quienes, de forma anónima, recorren cada rincón del país en busca de las experiencias que redefinen la excelencia culinaria. Son ellos quienes descubren, evalúan y revalidan las mesas más brillantes del panorama gastronómico.
Los 3 estrellas Michelin, los más codiciados
Listado completo de los restaurantes con tres estrellas Michelin
Casa Marcial - Arriondas
ABaC - Barcelona
Cocina Hermanos Torres - Barcelona
Disfrutar - Barcelona
Lasarte - Barcelona
Atrio - Cáceres
Noor - Córdoba
Quique Dacosta - Dénia
Akelaŕe - Donostia-San Sebastián
Arzak - Donostia-San Sebastián
Aponiente - El Puerto de Santa María
El Celler de Can Roca - Girona
Azurmendi - Larrabetzu
Martín Berasategui - Lasarte-Oria
DiverXO - Madrid
Cenador de Amós - Villaverde de Pontones
Un año más son los 16 restaurantes con las anheladas tres estrellas Michelin. Los quince que revalidaron su nivel de excelencia en 2025 —Abac, Akelarre, Aponiente, Arzak, Atrio, Azurmendi, Cocina Hermanos Torres, Cenador de Amós, Disfrutar, Quique Dacosta, DiverXO, El Celler de Can Roca, Martín Berasategui, Lasarte y Noor— y uno que se añadió entonces, el asturiano Casa Marcial. Todos ellos mantienen su condición de cara a los próximos doce meses.
