Estos son todos los restaurantes españoles con tres Estrellas Michelin en 2026: listado oficial

La gran noche de la gastronomía en España y Portugal se ha celebrado en Málaga este martes, donde la ceremonia de la guía estrella Michelin ha anunciado qué restaurantes entran en el 'olimpo gastronómico'.

La gala, en la que se celebrado lo mejor ... del sector, ha sido presentada por Jesús Vázquez, ha tenido lugar en el auditorio del espacio Sohrlin Andalucía, de Antonio Banderas y Domingo Merlín.

Esta cita anual supone cada edición una culminación de la labor de los inspectores Michelin, quienes, de forma anónima, recorren cada rincón del país en busca de las experiencias que redefinen la excelencia culinaria. Son ellos quienes descubren, evalúan y revalidan las mesas más brillantes del panorama gastronómico. Los 3 estrellas Michelin, los más codiciados Listado completo de los restaurantes con tres estrellas Michelin Casa Marcial - Arriondas

ABaC - Barcelona

Cocina Hermanos Torres - Barcelona

Disfrutar - Barcelona

Lasarte - Barcelona

Atrio - Cáceres

Noor - Córdoba

Quique Dacosta - Dénia

Akelaŕe - Donostia-San Sebastián

Arzak - Donostia-San Sebastián

Aponiente - El Puerto de Santa María

El Celler de Can Roca - Girona

Azurmendi - Larrabetzu

Martín Berasategui - Lasarte-Oria

DiverXO - Madrid

Cenador de Amós - Villaverde de Pontones Un año más son los 16 restaurantes con las anheladas tres estrellas Michelin. Los quince que revalidaron su nivel de excelencia en 2025 —Abac, Akelarre, Aponiente, Arzak, Atrio, Azurmendi, Cocina Hermanos Torres, Cenador de Amós, Disfrutar, Quique Dacosta, DiverXO, El Celler de Can Roca, Martín Berasategui, Lasarte y Noor— y uno que se añadió entonces, el asturiano Casa Marcial. Todos ellos mantienen su condición de cara a los próximos doce meses.

