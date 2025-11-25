Estos son los nuevos restaurantes con dos Estrellas Michelin en 2026: listado oficial

La gala de la Guía Michelin se ha celebrado en Málaga este martes 25 de noviembre, en Sohrlin Andalucía, el espacio de arte y cultura impulsado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, presentada por Jesús Vázquez.

La presentación de la guía española coincide con el ... 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.

Listado de nuevos restaurantes con dos estrellas Michelin Los restaurantes españoles que se añaden al listado con dos 'macarons' para la edición 2026 de la guía son los siguientes. Lista completa de restaurantes españoles con dos estrellas Michelin Aleia - Barcelona

La Boscana - Bellvís

Mont Bar - Barcelona

Ramón Freixa Atelier - Madrid

Enigma - Barcelona Estos restaurantes españoles se unen a la lista de 32 que lucían hasta ahora sus dos estrellas Michelin en la fachada de sus locales. Cabe señalar que Ramón Freixa continúa en esta lista dos estrellas, aunque con un nuevo espacio, toda vez que cerró en diciembre de 2024 su restaurante en el hotel Único de la capital.

