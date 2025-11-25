Estos son los nuevos restaurantes con dos Estrellas Michelin en 2026: listado oficial

La gala de la Guía Michelin se ha celebrado en Málaga este martes 25 de noviembre, en Sohrlin Andalucía, el espacio de arte y cultura impulsado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, presentada por Jesús Vázquez.
La presentación de la guía española coincide con el ... 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.
Listado de nuevos restaurantes con dos estrellas Michelin
Los restaurantes españoles que se añaden al listado con dos 'macarons' para la edición 2026 de la guía son los siguientes.
Lista completa de restaurantes españoles con dos estrellas Michelin
Aleia - Barcelona
La Boscana - Bellvís
Mont Bar - Barcelona
Ramón Freixa Atelier - Madrid
Enigma - Barcelona
Estos restaurantes españoles se unen a la lista de 32 que lucían hasta ahora sus dos estrellas Michelin en la fachada de sus locales.
