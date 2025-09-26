El restaurante neoyorquino Atomix es el mejor de América del Norte, según '50 Best'

El restaurante número 12 del mundo, el coreano Atomix, de Nueva York, ha sido elegido número uno de América del Norte, según ha anunciado '50 Best', que estrena así un ranking específico para esta región del planeta que engloba Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

Junghyun Park: el chef de Seúl que triunfa con su comida la Gran Manzana de Nueva York Marta Carcelén Peñuela Con varios restaurantes en la Gran Manzana, entre los que se encuentra el afamado Atomix, ocupa el noveno puesto en la lista 'The Best Chef Awards'

El local del matrimonio conformado por Ellia y Junghyun Park, alias JP, con dos estrellas Michelin, es un emblema de la cocina contemporánea de Corea del Sur, de donde emigraron tras licenciarse él en Ciencias de la alimentación.

El chef nacido en Seúl dio el salto primero a Finlandia y luego recorrió hasta 30 países antes de afincarse en Nueva York, donde abrió el restaurante Atoboy, que aún mantiene, y el premiado Atomix, abierto hace seis años.

Este último funciona en un subsuelo y ofrece dos experiencias: un menú representativo con maridaje, que se sirve en el bar a euros por 244 euros persona, o el menú degustación gastronómico, que se disfruta en la barra en U del chef, con vistas a la cocina abierta, a 330 euros sin maridaje.

Atomix

En la lista 'North America 50 Best Restaurants' figuran a continuación dos canadienses: Mon Lapin, de Montreal, y Pearl Morisette, de Lincoln, Ontario. En cuarto lugar sí un estadounidense, Smyth, de Chicago, pero en quinto está Tanière3, de Quebec.

Completan los diez primeros Dakar Nola, de Nueva Orleáns; Kalaya, de Filadelfia; Single Thread, de Healdsburg, California; Le Bernardin y Le Veu d'Or, ambos de Nueva York.

Justamente uno de los exempleados de Atomix, el español Rubén Hernández Mosquero, que en el premiado coreano fue jefe de I+D en los años en que comenzó a despuntar mundialmente, acaba de abrir en Madrid su propio restaurante, Emi.